Ovako su Međimurci dočekali 2012.: Pogledajte elegantne kombinacije lijepih djevojaka

Vraćamo se u siječanj 2012. godine i u caffe bar Aries u Svetom Martinu – mjesto na kojem su se stvarale uspomene koje se i danas rado prepričavaju. U galeriji portala eMedjimurje pogledajte kako je izgledala noćna scena prije 14 godina, što se nosilo, pilo i kako se slavila Nova godina u vrijeme kad su izlasci bili jednostavni i bez velikog planiranja.

U galeriji se posebno ističu prizori dočeka Nove godine 2012., kada je Aries bio ispunjen do posljednjeg mjesta. Nazdravljalo se, grlilo i plesalo do jutra, uz puno smijeha i dobre energije. Fotografije otkrivaju i modne trendove tog vremena: uske traperice, karirane košulje, hoodice, zimske haljine, visoke čizme i upečatljiv make-up.