Najveća senzacija Europe: Stadion inspiriran ruskom 'tvrđavom', a sada će ugostit Ligu prvaka

Nogometni svijet je 26. kolovoza 2025. svjedočio ispisivanju povijesti. Kazahstanski prvak Kairat Almaty, nakon dramatične pobjede protiv škotskog velikana Celtica, po prvi put se plasirao u grupnu fazu UEFA Lige prvaka, postavši najistočniji klub kojem je to ikada uspjelo.

Dramatičan put do elite

Nakon osvajanja kazahstanske Premier lige 2024. godine, Kairat je svoj europski put započeo u prvom pretkolu. Redom su padali slovenska Olimpija (ukupno 3:1), finski KuPS (3:2) te slovački Slovan iz Bratislave nakon napetog raspucavanja jedanaesteraca. Vrhunac drame uslijedio je u play-offu protiv Celtica. Nakon što su obje utakmice završile bez pogodaka, o putniku u elitu odlučivali su udarci s bijele točke. Junakom je postao 21-godišnji vratar Temirlan Anarbekov, koji je obranio čak tri jedanaesterca i s konačnih 3:2 donio svom klubu povijesni uspjeh.

"Tim nacije" bogate povijesti

Osnovan 1954. kao Lokomotiv Alma-Ata, klub je 1956. dobio ime Kairat. U sovjetskom razdoblju stekao je kultni status kao jedini predstavnik Kazahstanske SSR u najvišem rangu sovjetskog nogometa, zbog čega je i dobio nadimak "Halyq komandasy" (Tim nacije). Njihov čvrst obrambeni stil igre donio im je epitet "Kairatov beton". Još 1971. godine postali su prva sovjetska momčad koja je osvojila europski trofej, Kup europskih željeznica. Nakon neovisnosti Kazahstana, Kairat je nastavio nizati uspjehe, osvojivši četiri naslova prvaka (1992., 2004., 2020., 2024.) i rekordnih deset nacionalnih kupova.

Tvrđava u nekadašnjoj prijestolnici

Svoj dom Kairat ima u Almatyju, bivšem glavnom gradu Kazahstana. Utakmice igraju na Centralnom stadionu, zdanju izgrađenom 1958. godine kapaciteta 23.804 sjedećih mjesta. Zanimljivo je da je arhitekt Adambay Kapanov inspiraciju za stadion pronašao u moskovskom Lužnjikiju. Prva službena utakmica odigrana je 1960., a stadion je 2015. prešao u vlasništvo kluba. Smješten duboko u Aziji, grad Almaty je geografski bliži Japanu nego Glasgowu, što svako gostovanje Kairatu čini jednim od najzahtjevnijih putovanja u europskom nogometu.

Spoj mladosti i iskustva

Momčad koja je ostvarila povijesni uspjeh vodi domaći trener Rafael Urazbakhtin. Okosnicu čine iskusni igrači poput bjeloruskog braniča Aleksandra Martynovicha, ruskog stopera Egora Sorokina i izraelskog veznjaka Dana Glazera, ali i nevjerojatni mladi talenti. Posebno se ističe 17-godišnji napadač Dastan Satpaev, koji je već postao najmlađi strijelac u povijesti Lige prvaka i osigurao transfer u engleski Chelsea. Njegov transfer, vrijedan oko 2 milijuna eura, rekordan je za kazahstanski nogomet.

Zanimljivosti

Osim što su postali najistočniji sudionik Lige prvaka, za Kairat je vezano još nekoliko zanimljivosti. Svoju karijeru u klubu je 2018. završila ruska nogometna zvijezda i bivši igrač Arsenala, Andrej Aršavin. Klub također ima partnerstvo s portugalskim velikanom Sportingom iz Lisabona u razvoju mladih igrača.

Ulaskom u Ligu prvaka, Kairat Almaty nije samo ostvario svoj sportski san, već je i stavio kazahstanski nogomet na europsku kartu. Bez obzira na rezultate u grupnoj fazi, njihova priča o uspjehu protiv svih izgleda već je postala jedna od najvećih senzacija modernog nogometa.

