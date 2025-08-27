Čudo s Arktika: Kako je Bodø/Glimt s ruba Norveške osvojio Europu

Nogometni klub Bodø/Glimt, smješten unutar Arktičkog kruga, predstavlja jednu od najljepših priča modernog nogometa. Od drugoligaša do dominantne sile u Norveškoj i respektabilnog protivnika na europskoj sceni, ovaj klub je dokaz da se vizijom, kulturom i napornim radom mogu pomicati granice.

Grad i stadion: Tvrđava Iznad polarnice

Bodø je mali grad s oko 55.000 stanovnika, smješten sjeverno od Arktičkog kruga, gdje zime donose polarne noći i surove uvjete. Upravo ovdje dom je Bodø/Glimta, kluba koji je svoj grad stavio na nogometnu kartu Europe. Njihov stadion, Aspmyra, s kapacitetom od 8.270 mjesta i podlogom od umjetne trave, postao je neosvojiva tvrđava za mnoge europske velikane koji nisu navikli na arktičke uvjete.

Revolucija Kjetila Knutsena

Ključna figura modernog uspjeha je trener Kjetil Knutsen, koji je preuzeo momčad 2018. godine. Knutsen je transformirao klub, uvodeći discipliniran i napadački stil igre temeljen na visokom presingu i posjedu lopte, uz fizički iznimno zahtjevne treninge. Njegova filozofija ne uključuje samo taktičke inovacije, već i rad na mentalnoj snazi igrača, koji svakodnevno prakticiraju meditaciju prije treninga, što je jedinstven pristup u profesionalnom nogometu.

Put od drugoligaša do europskog polufinala

Osnovan 1916. godine, klub je dugo bio u sjeni južnih norveških timova, kojima je do 1972. bilo zabranjeno natjecanje u najvišem rangu. Prvi veliki uspjeh ostvarili su 1975. osvajanjem Norveškog kupa. Ipak, nakon desetljeća u kojima je klub bio poznat kao "jo-jo" momčad, seleći se između prve i druge lige, prava renesansa dogodila se nedavno. Nakon povratka u prvu ligu 2017., Glimt je osvojio četiri naslova prvaka u pet sezona (2020., 2021., 2023., 2024.). U Europi su se proslavili pobjedom 6:1 protiv Rome, a postali su i prvi norveški klub koji je stigao do polufinala UEFA Europske lige.

Momčad i zanimljivosti

Nadimak kluba, "Glimt", znači "bljesak", što savršeno opisuje njihov brzi stil igre i potpuno žute dresove. Zanimljivost vezana za navijače je nošenje ogromnih žutih četkica za zube na utakmice, simbol koji datira iz 1970-ih.

Momčad je gotovo u potpunosti sastavljena od skandinavskih igrača, s iznimkom ruskog vratara Nikite Haikina. Ključni igrači su kapetan Patrick Berg, čiji su otac, djed i stričevi također igrali za klub, iskusni veznjak Ulrik Saltnes te danski napadač Kasper Høgh. Njihova strategija zapošljavanja temelji se na pronalaženju lokalnih talenata i igrača koji se uklapaju u klupsku kulturu.

Bodø/Glimt nije samo nogometni klub; on je simbol sjevernonorveškog ponosa i dokaz da se s jasnom strategijom i snažnim zajedništvom mogu ostvariti snovi, bez obzira na geografske i financijske prepreke.

POGLEDAJTE VIDEO: Garcia stvara španjolsku legiju u Splitu: Evo tko su novi igrači Hajduka