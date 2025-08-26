Liga prvaka dobila tri nova junaka: Osim Kairata, Pafos i Bodo/Glimt izborili elitu

Nogometaši kazahstanskog Kairata, norveškog Bodo/Glimta i ciparskog Pafosa izborili su plasman u Ligu prvaka, dok ćemo posljednja četiri putnika saznati u srijedu.

Svakako najveće iznenađenje priredio je kazahstanski Kairat koji se prvi put u povijesti plasirao u Ligu prvaka.

Kazahstanci su startali u prvom pretkolu pobijedivši Olimpiju ukupnim rezultatom 3-1, Kairat je potom u drugom pretkolu sa 3-2 bio bolji od finskog KuPS-a, da bi u trećem pretkolu protiv Slovana iz Bratislave slavio nakon izvođenja jedanaesteraca nakon ukupnih 1-1. Posljednji korak Kazahstanci su napravili pobijedivši Celtic sa 3-2 boljim izvođenjem jedanaesteraca nakon što su obje utakmica završile bez golova.

Zanimljivo, momčad koju vodi Rafael Urazbakhtin u četiri domaće utakmice ove sezone nije primila gol (Olimpija 2-0, KuPS 3-0, Slovan 1-0, Celtic 0-0).

Briljirao je domaći vratar Temirlan Anarbekov koji je obranio udarce Idaha, McCowan i Maede. S druge strane jedino je bio neprecizan Gromikov pogodivši vratnicu.

Celtic je najbolju priliku imao u 85. minuti, Daizen Maeda jurnuo je gotovo s centra sam prema Anarbekovu, ali je loše pucao prebacivši vrata. Jedinu pravu priliku Kairat je imao u 52. minuti kada je Callum McGregor vratio loptu do svog vratara, no to je učinio iznimno loše i Schmeichel je morao igrati rukom kako lopta ne bi ušla u gol. Kairat je dobio indirekt sa šest metara, no Jorginho je pucao u blok.

Prvi put u elitu se probio i ciparski Pafos. Nakon što je u Beogradu slavio sa 2-1, Pafos je u uzvratu u Limassolu odigrao 1-1 protiv Crvene zvezde izborivši ukupnim rezultatom 3-2 Ligu prvaka.

Nakon borbenog, ali ne pretjerno kvalitetnog prvog dijela, sve najzanimljivije se dogodilo u nastavku.

Gosti su poveli u 60. minuti. Mirko Ivanić je pucao s ruba kaznenog protora, no lopta je pogodila Lucckasena i promijenila smjer, tako da Neofytos Michail nije mogao ništa. U 68. minuti gosti su mogli povećati prednost, glavom je pucao Veljko Milosavljević, ali je Ivan Šunjić očistio s crte kada je golman već bio svladan.

Pafos je mogao izjednačiti u 81. minuti, međutim Matheus je obranio nezgodan udarac Jaje koji je u 62. minuti ušao u igru umjesto Mislava Oršića. Samo dvije minute kasnije sjajnu priliku je imao i Bruno Felipe, ali je pucao pored gostujućeg gola.

U 89. minuti Pafos je izjednačio sjajnim golom Brazilca Jaje. Pepe je ubacio iz slobodnog udarca, Jaja utrčao u prostor i odmah pucao prebacivši gostujućeg vratara. U završnici susreta došlo je do "gužve" u tunelu zbog čega je uslijedio kratak prekid nakon čega je engleski sudac Michael Oliver produžio utakamicu za ukupno osam minuta, no više nije bilo golova.

Norveški Bodo/Glimt sve je obavio u prvom susretu porazivši Sturm sa 5-0. Uzvrat u Grazu dobio je domaćin s nedovoljnih 2-1.

Gosti su poveli u 15. minuti golom Mathiasa Jorgensena, izjednačio je Seedy Jatta u 30. minuti, a pobjedu Sturmu donio je Tim Oermann u 73. minuti.

Posljednja četiri putnika u Ligu prvaka saznat ćemo u srijedu kada se sastaju Karabag - Ferencvaros (3-1), FC Kopenhagen - Basel (1-1), Benfica - Fenerbahče (0-0), te Club Brugges - Rangers (3-1).

Pogledajte video: Croata spreman za Arenu: 'Ako pobijedim ovog čovjeka, znam da sam napravio nešto veliko!'