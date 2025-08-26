Rijeka dovela talent iz Premier lige: Stiže napadač Bournemoutha

zvučno pojačanje /

Rijeka je predstavila novo pojačanje – dvadesetogodišnjeg napadača Daniela Williama Kwabenu Adu-Adjeija. Mladi Englez potpisao je ugovor na četiri godine, do ljeta 2029., a na leđima će nositi broj 18.

Adu-Adjei stiže iz Bournemoutha, gdje je bio u kadru prve momčadi. Iako još nije upisao službeni debi u Premier ligi, prošle sezone je nekoliko puta bio među pričuvama na utakmicama protiv Chelseaja, Newcastlea, Liverpoola i Nottingham Foresta. Ove je godine sudjelovao u ljetnim pripremama pod vodstvom trenera Andonija Ireole te se upisao u strijelce u prijateljskoj pobjedi nad Evertonom.

Za Rijeku je to investicija u perspektivnog napadača koji će na Rujevici tražiti kontinuitet i prvi pravi iskorak u profesionalnoj karijeri.