FENOMENALNA ATMOSFERA /

Druženje, igra i uživanje: Bili smo na završnici Sportskih igara mladih u Splitu

Split je pred velikim finalom 29. sezone Sportskih igara mladih. Ova najveća sportsko - amaterska manifestacija u Europi okupila je ove sezone više od 353 tisuća sudionika. 

'Prekrasna sportska i životna priča. Preko 120 tisuća djece iz Hrvatske samo ove godine sudjeluje, sve skupa otkad igre traju preko tri i pol milijuna. Mi smo prepoznali ovaj projekt i snažno ga podržavamo zato što utjelovljuje neke najvažnije vrijednosti i stvara motiv djece ne samo da se bave sportom, nego da stvore neke životne navike od kojih će sutra biti bolje ljudi', rekao je ministar sporta i turizma Tonči Glavina

'Ova godina je bila zaista izazovna jer smo imali dosta problema s vremenom. Završavamo godinu opet s rekordnim brojem preko 350 tisuća djece sudjelovalo je na igrama. Već sutra počinju pripreme za jubilarno 30. izdanje sljedeće godine', izjavio je osnivač i predsjednik Organizacijskog odbora Sportskih igara mladih Zdravko Marić

26.8.2025.
20:45
Rade Županović
Sportske Igre MladihSplitTonči Glavina
