Diplomatima kasne mandati, a spor Plenkovića i Milanovića ulazi u novu rundu

Predstavnici Hrvatske u svijetu - veleposlanici, konzuli i vojni izaslanici - okupili su se na godišnjoj redovitoj konferenciji u Zagrebu. Počela je vruća politička jesen, a na stolu je i pitanje imenovanja veleposlanika. Teku razgovori Pantovčaka i Banskih dvora oko imenovanja veleposlanika.

Dogovora još nema, ali su konzultacije u tijeku. Iz Ureda predsjednika Zorana Milanovića, koji je danas bio u Splitu, kažu kako konzultacije ne žele komentirati dok se ne postigne dogovor i da će učiniti sve da do njega dođe.

Premijer Andrej Plenković je prije nekoliko dana rekao da je dosadašnja blokada u pregovorima odraz predsjednika, a ne Vlade. Poznato je da je Vlada u Ured predsjednika poslala 90-ak imena. Stigao im je uzvratni prijedlog od 20-ak imena.

Premijer Plenković kaže kako su na njihovom popisu karijerni diplomati, odnosno ljudi iz sustava. Poznato je da se, kad se pregovaralo 2021., predsjednik tražio podjelu 50-50, odnosno da on predloži polovinu diplomatske premreže. Premijer je tada to odlučno odbio.

Pregovori su sad u tijeku - dakle postignut je određen kompromis. Pitanje osjetljive teme o imenima za sada nitko ne želi komentirati. Kada bi se uskoro i postigao dogovor, za očekivati je da veleposlanici ne bi mogli na nove funkcije prije siječnja ili veljače.

Iako se očekivalo, u srijedu predsjednik ipak neće primiti veleposlanike - potvrdili su nam to iz Ureda predsjednika.

Na čekanju je i čelna osoba Vrhovnog suda, nakon što su propala dva natječaja.

Sada, bez prijedloga predsjednika Republike, čeka se da Državno sudbeno vijeće raspiše novi javni poziv.

Na jesen slijedi i pitanje tri suca Ustavnog suda kojima mandat ističe u listopadu. Nije to izravni rezultat dogovora premijera i predsjednika Republike, ali je dio šire priče – odgovora vladajućih i lijeve oporbe u Saboru, odnosno SDP-a koji je rekao da nije sklon dogovoru s vladajućima. Tako da je za očekivati da će ostati jednak omjer sudaca iz kvote vladajućih i oporbe kao i sad, barem do travnja kada se ovoj trojici može maksimalno produžiti mandat.