Otkrivena tajna kćeri benkovačkog vođe prosvjeda: Ovo je istina zašto je izbačena s policijske akademije

"Ako ne znaš što je bilo" zvati se trebao drugi dio programa Festivala "Nosi se". Unatoč tome što je festival odgođen, od prosvjeda branitelji u ponedjeljak nisu odustali – 200-tinjak ih se okupilo kod Doma kulture, mjesta gdje se festival trebao održati.

Predsjednik Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Benkovac Nediljko Genda rekao je: "Bez obzira što je odgođen festival, mi smo odredili da napravimo mirni prosvjed i napravili smo mirni prosvjed. Svi hrvatski branitelji su se skupili iz Šibenika, Vodica, Gospića dati nam podršku. I mi smo poruku poslali javnosti, da se i dalje ne slažemo s njihovim predstavama u Benkovcu pa i šire u Hrvatskoj."

Prosvjed je prošao bez incidenata, a sve je nadzirala policija. Zbog podjela i zabrana žali zadarski župan Josip Bilaver: "Izašli smo iz jednoumlja i sve zabrane takvog tipa smo ostavili za neka prošla vremena. Još jednom pozivam sve da podjele ostave sa strane i da se uspostavi dijalog da do ovakvih stvari ubuduće ne bi došlo."

Da na prvom prosvjedu u petak policija nije napravila propust, utvrdio je stručni tim Ravnateljstva policije. Jedan od policajaca se tek, kažu, nespretno izrazio. Iako ih je sudionica Festivala, novinarka Melita Vrsaljko, prozvala za nepostupanje nakon što su je zbog snimanja branitelji napali.

Iz MUP-a odgovaraju kako nije točno da se policija oglušila na pozive za pomoć. Incident se, ističu, nije dogodio na mjestu javnog okupljanja i u prisutnosti policije, a Vrsaljko se nije predstavljala kao novinarka niti imala istaknutu akreditaciju.

Za širenje jugonostalgije prozvala ju je kćer vođe prosvjeda Emili Genda pa i sama došla u fokus javnosti zbog pjevanja pjesama udovice ratnog zločinca Arkana.

'Plače već dva dana'

Nediljko Genda rekao je: "Razočarana je i plače dva dana. Ja svojoj djeci neću nikad zabraniti ni da slušaju ni da pjevaju bilo što, osim četničkih pjesama. Napravljen je plakat gdje dolazi Ceca 10. travnja 2026. godine, tamo neke predpjesme Emili Genda i organizator ja – Nediljko Genda. Pa može ih biti sram što rade i što blate mene i moju obitelj. Imam ja ženu još i dvoje djece isto. Možda i oni slušaju Cecu, ne znam, možda i ja slušam Cecu, možda znam i neku pjesmu od Cece."

Tvrdi i da je njegova kćer prije pet godina izbačena iz Policijske akademije zbog stiha Thompsonove pjesme.

"Taj stih je bio napisan u njenoj sobi na ploči. Sedam puta smo bili na sudu, moja kćer je oslobođena i pravomoćna presuda je na njenoj strani. Druga njena kolegica je suspendirana bila zato što je slušala užičko kolo i vraćena je, a moja kćer nije koja je napisala stih, tj. pod navodnike je optužena da je napisala stih "sve bih dao da je vidim ponosnu i lijepu ko u snovima", poručuje Genda.

No, kako doznaje RTL Danas problem je taj što je u tom stihu posebno stilizirala slovo U kao ustaško znakovlje i time maltretirala cimericu muslimanske vjeroispovjesti. Nakon incidenta u Benkovcu devet nevladinih udruga izrazile su zabrinutost zbog porasta isključivosti u društvu i otvorenim pismom na odlučnu reakciju pozvale Vladu i premijera koji benkovački slučaj danas nije komentirao.

