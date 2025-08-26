Htio ih oguliti za 650 eura, ali to nije sve: Taksist iz Splita nam otkrio šokantan detalj!

Još jedna nevjerojatna turistička taksi-tarifa. Nakon Zagreba, sličan slučaj i u Dalmaciji.

Dvije su Njemice 28 kilometara vožnje od Splita do Trogira trebale platiti čak 643 eura. Detalje ima Sara Jurica.

Cijena od Splita do hotela u Trogiru – 643 eura, nije bila šala, već račun koji bi svakoga ostavio u šoku.

"Čula sam, a šokirala sam se. Bože sačuvaj. Ja im ne bi platila ha-ha, sigurno", komentira danas Nataša iz Splita ovaj nevjerojatan slučaj.

Ante Ljubičić stigao je iz Kalifornije i kaže nam: "To ne mogu vjerovati, to je takva sramota za cijeli hrvatski turizam. Vozio sam se svuda, ali za takvu malu dionicu naplatiti 650 eura za mene je pljačka."

Otac se uključio u raspravu

Vozač im je samouvjereno objašnjavao da je Split glavni grad i da su se vozile u privatnom taksiju, no djevojke nisu posustale. U raspravu se telefonski na kraju uključio i otac jedne od djevojaka te se s vozačem dogovorio za cijenu od 150 eura.

Predsjednik Ceha prijevoznika Obrtničke komore Splitsko-dalmatinske županije Milivoj Topić komentirao je slučaj: "Nema riječi s kojom bi mi mogli ovo opisati, takvu vrstu posla. Mi smo nažalost kao Obrtnička komora upozoravali na takvu situaciju da će se dešavat i sada kada gledamo unatrag vidimo da to ustvari privlači ljude za ovim poslom, nekakva opijenost. Pričamo o suludim zaradama."

Htio naplatiti čišćenje prolivenog soka

Turistkinje tvrde da za cijenu nisu znale unaprijed. Taksist – koji danas nije htio pred kamere – poručuje da su cijene bile izložene, a u 643 eura uračunao je i čišćenje, jer su, kaže, prolile sok. Samo čišćenje pokušao im je, tvrdi, naplatiti 350 eura, a kilometražu 280, što se ne poklapa s cijenom rečenom u snimci, ali za to ionako neće nitko odgovarati.

Topić iz Ceha prijevoznika dodaje: "On ne gubi ništa, njegovo poslovanje se nastavlja. Jednostavno imate velik broj firmi koje posluju na takav način. Njih se naziva agregatima, ne agregatima ili kako već. Njemu se poslovanje nastavlja kao da se ništa nije desilo."

Vozač tvrdi i kako je u jednom trenutku rasprave htio pozvati policiju, ali je odustao kako ne bi stvarao scenu pred hotelom. Ali cijena od 643 eura postala je antireklama Hrvatskoj kao turističkoj destinaciji.

Direktorica Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije Ivana Vladović kaže nam: "Situacije poput ovih bacaju sjenu na sve ono krasno, divno što imamo, na trud ljudi što rade časno i pošteno. Apeliram zato na osobnu odgovornost, razmišljajmo o budućnosti. Nemojmo da nas ovakvi incidenti pretvaraju u destinaciju koja mi nismo."

Vožnja je završila pred hotelom, ali tu je priča tek počela – i poslala upozorenje kakvu Hrvatsku turisti ne žele.