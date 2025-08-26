Kroničan nedostatak liječnika u zagrebačkom Domu zdravlja: 'Ne možemo im ponuditi uvjete kao privatnici'

U čakovečki Dom zdravlja stiglo je čak četvero novih liječnika čime odolijevaju negativnim trendovima u zdravstvu. Mladi liječnici su iz Međimurja, tek su završili fakultete, bez specijalizacije su i za početak će raditi kao zamjena. Za dobrodošlicu će od županije dobiti tisuću eura, a dobiti će i financijsku subvenciju i od ostalih jedinica lokalne samouprave u kojima će raditi.

"Ja sam Dom zdravlja u Čakovcu odabrala prvenstveno zbog super organizacije samog Doma zdravlja. Sviđa mi se što su svi pristupačni, od ravnateljica do kolega. Također sam odabrala jer sam rođena u Čakovcu i namjeravam ostati u Čakovcu raditi", rekla je mlada liječnica Mirna Došen.

"Svakako se nadam da će oni svoj poslovni put i nastaviti u Domu zdravlja Čakovec, ako će to biti zainteresirani u smislu liječnika specijalista obiteljske medicine ili primarnog pedijatra ili primarnog ginekologa", rekla je ravnateljica Doma zdravlja Čakovec Vlatka Pleh.

Kakva je situacija u zagrebačkom Domu zdravlja?

U Hrvatskoj trenutačno nedostaje gotovo 300 liječnika obiteljske. Takva situacija je i u Domu zdravlja Zagrebačke županije. O ovoj temi za RTL Danas s ravnateljem Doma zdravlja Zagrebačke županije Večeslavom Bergmanom razgovarala je reporterka Kristina Čirjak.

Što vam nedostaje?

Dom zdravlja Zagrebačke županije nije izolirani planet. Mi imamo iste probleme i dijelimo probleme s ostatkom Hrvatske. Ono što nam, kao i u svim više manje ustanovama nedostaje su pedijatri, ginekolozi, doktori obiteljske medicine. Još izlazimo na kraj, zahvaljujući seniorima doktorima u mirovini koji su voljni i nakon što su odradili puni radni staž i dalje nastaviti raditi u struci. Bez njih bi bilo teško održati taj sustav.

Što im nudite?

Zagrebačka županija je vrlo izdašna u ponudi za deficitarna radna mjesta, pa tako u tim mjerama su i stimulacije za doktore koji nedostaju. Tu su prije svega pedijatri, ginekolozi. Zagrebačka županija nudi korištenje službenog automobila u 24 sata, nudi subvencije za stambeni kredit, subvencije za podstanarstvo, plaćanje stana i nudi subvencije za smještaj djece u vrtić. Ali, nažalost, iako su te mjere vrlo atraktivne, nisu baš polučili nekakve bogzna kakve rezultate.

Neki natječaji su dugo otvoreni

A imamo permanentno raspisan natječaj za pedijatriju, za ginekologiju, u zadnje vrijeme nedostaje nam i radiologa. Dakle, imamo dvije ispostave bez radiologa. Ispostava Jastrebarsko i ispostava Ivanić su već duže vrijeme bez stalno zaposlenog radiologa, a sad nam se najavio i odlazak doktora radiologa iz Samobora jer mi ne možemo ponuditi uvjete koje mogu nuditi privatnici. Ljudi idu tamo gdje im je bolje.

Za sutra imate najavljene razgovore za posao

Da, sutra imamo dva intervjua za posao u ordinacijama u Jaski, u Svetoj Nedelji za doktora obiteljske medicine.