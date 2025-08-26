Građani se pobunili zbog opasne troske iz Biljana Donjih: Stiže 'crno brdo', ljudi strepe

Cijelo crno brdo, 150 tisuća tona troske iz Biljana Donjih u sljedećih godinu i pol dana trebalo bi stići u Sisak. Tako se problem koji godinama pokušavaju riješiti stanovnici Ravnih Kotara samo seli u drugi grad.

Siščani su ogorčeni i traže jasne informacije koliko su ovakve tvari štetne tijekom transporta i obrade i zašto to dolazi u gotovo centar grada.

"Ono što smo čuli od aktivista iz Biljana Donjih da je tamo bio povećan broj ljudi s kancerogenim oboljenjima, nas to isto brine, kao što je i njih brinulo", poručuje Mladen Švraka iz Siska.

Pozadina problema

I to najviše, jer je dio troske u Sisak već stigao.

"Još uvijek nije počeo odvoz troske u punom kapacitetu. Stigao je tek nekoliko kamiona kako bi se testirao proces obrade i kako bi se odredio ritam odnosno dnevne količine otpada koje će se dovoziti na obradu", tvrdi zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Mirko Budiša.

Otpadna troska, nastala rušenjem šibenske Tvornice elektroda 2007., godinama je bila predmet građanskih prosvjeda i dviju presuda Suda EU-a. Hrvatska je zbog nebrige već kažnjena s milijun eura i dodatnih šest i pol tisuća eura penala svaki dan do sanacije.

Iz Fonda za zaštitu okoliša koji je raspisao javnu nabavu i posao dao Kemokopu tvrde, nema razloga za paniku.

Odgovor gradonačelnika

"Ja bih htio reći da se radi o neopasnom otpadu kojeg će obrađivač, firma Kemokop, dakle sukladno dozvoli za gospodarenje otpadom koje ima obraditi i ukinuti status otpada takvom materijalu i aterikal kao takav će se moći upotrijebiti u građevinskoj industriji", dodaje Budiša.

"Radimo na rješavanju situacije zajedno s Naručiteljem i predstavnicima lokalne vlasti. Vjerujemo kako neće biti potrebe za prosvjedom i kako ćemo pronaći rješenje koje će biti na zadovoljstvo svih građana", ističu iz Kemokopa.

Siščani su ipak pokrenuli peticiju, a gradonačelnik Domagoj Orlić poručuje: "Mi smo u razgovorima s Fondom za zaštitu okoliša. Čim završe, izići ćemo u javnost. Smatram da kad izađemo u javnost da neće više biti potrebe za prosvjedom".

Veliko crno brdo uskoro odlazi iz Biljana Donjih, ali njegova nova adresa već je izazvala strepnju u Sisku.