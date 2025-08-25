Ovo je jedan od uvjeta za posao na koji se javio Beroš. Stručnjak za radno pravo: 'Gdje je više korupcije?'

Bivši ministar zdravstva Vili Beroš želi se vratiti u KBC Sestre milosrdnice. Iz bolničkih krugova potvrđeno nam je da se prijavio na natječaj za neurokirurga u toj bolnici.

Bivšeg ministra pokušali smo dobiti nekoliko puta, ali nije odgovarao ni na poruke ni pozive.

Jedan od uvjeta objavljenog natječaja je uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak. Potvrda koju bivši ministar ne može dobiti jer je istraga odavno pravomoćna, a nedavno je podignuta i optužnica kojom se sumnjiči da je primio 75 tisuća eura mita u slučaju preplaćenih mikroskopa.

Zakon o zdravstvenoj zaštiti priječi zapošljavanja samo u slučaju pedofilskih, a odnedavno i seksualnih delikata, dok korupcija izrijekom nije navedena.

"Gdje je više korupcije, u osnovnom školstvu, predškolskom odgoju ili zdravstvu? U osnovnoškolskom i predškolskom odgoju je to zapreka za zapošljavanje, a u zdravstvu nije", objašnjava stručnjak za radno pravo Krešimir Rožman.

Što kaže Ministarstvo?

No iz Ministarstva zdravstva kažu da zakon nije ključan i da pravila zapošljavanja svaka bolnica može propisati za sebe.

"Vezano uz Vaš upit o proširenju kaznenih djela kao osnove za ograničenja rada u zdravstvenom sustavu, napominjemo kako su dodatna ograničenja moguća putem izmjena statuta pojedinih zdravstvenih ustanova", dodaju iz Ministarstva.

Za komentar smo pitali i ravnatelja bolnice Davora Vagića, no natječaj dok ne završi nije htio komentirati. Pa ostaje nejasno eliminira li Vilija Beroša činjenica da se protiv njega vodi kazneni postupak, zbog čega nije mogao dobiti uvjerenje koje se tražilo u prijavi na natječaj.

Za udrugu pacijenata, osumnjičeni povratnici narušavaju povjerenje u zdravstvo.

"Ima više slučajeva gdje su se liječnici nakon optužbi ili čak presuda za korupciju vraćali u sustav, neki u javne bolnice, neki u privatnu praksu. A primjeri su bili u aferama vezanih uz uzimanje mita za liste čekanja", navodi predsjednica Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata Jasna Karačić.

Treba li i zakonom ograničiti zapošljavanja u sustavu zdravstva? Oporba je jasna.

"Teška korupcija i neki drugi oblici kaznenog djela, primjerice fizičko nasilje nad pacijentom i ubojstvo pacijenta, nisu zakonom obuhvaćeni. Ne znam zašto se samo ovo donosi", ističe SDP-ov zastupnik Branko Kolarić.

Mostov Nikola Grmoja smatra nemoralnim da se "ljudi koji su sudjelovali u kaznenim djelima, vraćaju na mjesto zločina".

Je li Vili Beroš nevin ili kriv, odlučit će sud.