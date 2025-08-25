Prvi stanari uskoro u državnim stanovima: Posjetili smo jedan od njih

Država je krenula u veliku obnovu svojih stanova koji su godinama bili prazni i propadali. Najviše ih ima u Zagrebu, a nakon što se obnove ući će u program zaštićenog i priuštivog najma. Već od jeseni, u njih bi se trebali useliti prvi podstanari.

„Uređujemo stanove veće od 25 metara četvornih, pa do 100 metara četvornih. Stanovi se nalaze u 9 gradova Hrvatske, a najviše ih ima u Zagrebu, Osijeku, Rijeci, Zadri, Puli i Varaždinu“ kazala je za RTL Danas glasnogovornica Državnih nekretnina Željka Franić.

Stanova u vlasništvu države je oko 1400, a posla u njima je mnogo. „Trenutačno u njima radimo obrtničko-građevinske radove, odnosno vodo-instalaterske, tu su i elektro-instalacije, odnosno dovodimo ih u standard modernog stanovanja“ kaže Franić.

„Trenutačno obnavljamo 200 stanova u različitim postupcima uređenja. Do kraja godine očekujemo još 50, a prognoziramo, odnosno planovi su da bi prvi stanovi bili gotovi krajem rujna ili početkom listopada“ potvrdila je za RTL Danas glasnogovornica Državnih nekretnina Željka Franić.

Osim svojih stanova, država planira u funkciju staviti i privatne. Ideja je da država preuzme privatne stambene nekretnine na upravljanje od 3 do 10 godina i iznajmljuje ih po modelu priuštivog stanovanja, što znači po manjoj cijeni od tržišne. Država će tako preko Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) preuzeti upravljanje nad privatnim nekretninama, a vlasnicima isplatiti cjelokupan novčani iznos u dvije rate za razdoblje koliko će nekretnina biti pod kontrolom APN-a. Nekretnine koje se ustupaju APN-u moraju biti prazne više od dvije godine da bi se uopće mogle prijaviti za program.

„To bi moglo biti vrlo interesantno onima koji imaju stanove koji trenutačno nisu funkcionalni, stanovi u kojima se ne može živjeti, pa recimo da tih 60 posto akontacije koju vlasnici dobiju odmah da je iskoriste da taj stan urede, a potom ga u dugoročni najam“ kaže Dubravko Ranilović, predsjednik Udruženja poslovanja nekretninama Hrvatske gospodarske komore.

Konkretno, objašnjavaju iz Ministarstva, to bi trebalo izgledati ovako: Primjerice, četveročlana obitelj u Zagrebu s mjesečnim prihodima od 2 tisuće eura mjesečno i stanom površine 60 četvornih metara kvadratnih plaćala bi najamninu od 450 eura na mjesec. Razliku do tržišne najamnine u iznosu od 210 eura mjesečno nadoknadio bi APN. Program je upućen u javno savjetovanje.

Za priuštivi najam mogu prijaviti svi, a rangiranje će se provoditi prema kriterijima poput prihoda kućanstva, broja članova obitelji, broja djece, životnoj dobi, stupnju invaliditeta, mjesta prebivališta, stručne spreme i potrebe za deficitarnim zanimanjima.

„Kakav će biti efekt, ja mislim da to nitko u ovom trenutku ne može reći. Ako vi imate, recimo 600 tisuća praznih nekretnina. Kad bi bilo pet posto, ili samo tri posto da ih uđe na tržište to bi već bio veliki uspjeh“ kaže za RTL Danas Dubravko Ranilović, predsjednik Udruženja poslovanja nekretninama Hrvatske gospodarske komore.