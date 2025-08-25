SUŠA UNIŠTAVA USJEVE /

Poljoprivrednici utrošili više od milijun kubika vode: 'Ove godine je žestoko'

Borba slavonskih poljoprivrednika sa sušom. Na području Virovitičko podravske županije koja je među prvima u Hrvatskoj počela izgradnju sustava i navodnjava oko tri tisuće površina, ove je godine utrošeno više od milijun kubika vode. A troškovi se isplate jer poljoprivrednicima bez obzira na vremenske prilike osiguravaju stabilne prinose koji su na nekim usjevima i dvostruko veći nego na poljoprivrednim površinama koje se ne navodnjavaju. 

'Ove godine je žestoka. Mi bi bez navodnjavanja, što se tiče kvalitete i prinosa sve mogli zaboraviti', kaže poljoprivrednik Siniša Hrgović za RTL Danas. Više pogledajte u prilogu 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
25.8.2025.
17:50
Bojan Uranjek
NavodnjavanjeSušaPoljoprivredniciPrirodna Nepogoda
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx