Poljoprivrednici utrošili više od milijun kubika vode: 'Ove godine je žestoko'

SUŠA UNIŠTAVA USJEVE /

Borba slavonskih poljoprivrednika sa sušom. Na području Virovitičko podravske županije koja je među prvima u Hrvatskoj počela izgradnju sustava i navodnjava oko tri tisuće površina, ove je godine utrošeno više od milijun kubika vode. A troškovi se isplate jer poljoprivrednicima bez obzira na vremenske prilike osiguravaju stabilne prinose koji su na nekim usjevima i dvostruko veći nego na poljoprivrednim površinama koje se ne navodnjavaju.

'Ove godine je žestoka. Mi bi bez navodnjavanja, što se tiče kvalitete i prinosa sve mogli zaboraviti', kaže poljoprivrednik Siniša Hrgović za RTL Danas. Više pogledajte u prilogu