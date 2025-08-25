Nova mogućnost u splitskom KBC-u: Pretraga koja spašava život!

NAJMODERNIJA METODA /

Napredak za splitski KBC koji je itekako značajan za obitelji oboljelih od karcinoma. U toj bolnici od sada je moguće dobiti analizu koja bi mogla spašavati živote. Naime, osnovano je genetsko savjetovalište gdje se molekularnoj analizi podvrgavaju oni koji u svojim obiteljima imaju nekoga sa zloćudnim oboljenjem.

Liječnici molekularnom analizom mogu provjeriti postoji li nasljedni rizik za zloćudne bolesti. Stručnjaci naglašavaju da je prevencija ključna jer se mutacije mogu otkriti i prije nego što se bolest razvije. KBC Split pri tome koristi i najmodernije metode, poput digitalnog PCR-a i sekvenciranja nove generacije.

O ovoj temi za RTL Danas s voditeljem Odjela za molekularnu patologiju splitske bolnice, dr.sc. Nenadom Kuncem razgovarala je reporterka Sara Jurica. Više pogledajte u prilogu