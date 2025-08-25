Meteorologinja najavila kada stiže južina, a za njom i pljuskovi

UŽIVAJTE U SUNCU /

Polje visokog tlaka zraka utjecat će na vrijeme danas i sve do četvrtka kada će anticiklona početi značajnije slabjeti i do nas će početi već pritjecati nešto vlažniji zrak, posebno od petka. Pritom će sve do četvrtka pristizati i sve topliji zrak pa će nam se vratiti i dnevna vrućina. Dakle, početak tjedna biometeorološki povoljan, a od sredine tjedna one osjetljivije smetat će južina.

