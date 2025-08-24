Uništen spomenik ženskoj solidarnosti, umjetnica: 'Nadaš se da živiš u društvu koje ima sluha, ali...'

VANDALI NA DJELU /

U centru Zagreba uništena je umjetnička instalacija postavljena u sklopu projekta "Okolo". U Varšavskoj ulici nepoznati je vandal oštetio instalaciju umjetnice Ivane Mrčele "Naše sestre", postavljenoj kao spomenik ženskoj solidarnosti. Umjetnica se odmah bacila popravak. Osim ove, ukradena je još jedna instalacija kod glavnog trga, a organizatorica festivala je sve prijavila policiji.

"Uvijek se nadaš da živiš u društvu koje nekako ipak ima sluha za umjetnost i za nečiji trud koji je velik i puno vremena je uloženo u to i onda se neugodno iznenadiš kad se takvo što desi. Ali uspjeli smo popraviti rad, dići ga, pridružit će se i peta članica ovih dana pa će kompozicija biti potpuna i opet će uveseljavati prolaznike", kaže Mrčela.