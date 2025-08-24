Ljetno osvježenje može biti opasno, HGSS-ovci pokazali kako se ponašati u rijeci

EDUKACIJA O SIGURNOSTI /

Policija i HGSS udružili su snage kako bi educirali djecu i mlade o sigurnosti na vodi. Radionica je održana u Karlovcu na Korani. "Rijeka ide brzo, moramo dobro plivati zato što ima trave da nam se ne zapetlja za nogu", zaključio je Adrijan, a Neo, Luka i David posebno su oprezni kada skaču u vodu.

Najopasnije je upravo to što mladi, ali i odrasli, precjenjuju svoje sposobnosti, a rijeku pak podcijene. U ljetnim mjesecima još su mirne, ali Karlovčani su u suživotu s rijekama i ostatak godine.

Anita Gračan, policijska službenica za nadzor, planiranje - prevenciju PU karlovačke naglašava: "Namjerno smo ove godine krenuli na kraju ljetne sezone zato što smo mi županija na četiri rijeke i imamo vodu, izazove, sportske aktivnosti, ribolov tijekom cijele godine, a ne samo u ljetnim mjesecima. A želimo razviti kulturu samozaštitnog ponašanja kod djece i mladih na sigurno i odgovorno odrastanje te korištenje rijeka, čamaca i svega što je povezano s vodom." Više doznajte u prilogu Laure Damnjanović Šalamon.