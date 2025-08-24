Raste tlak zraka, a s njime i temperature: Meteorologinja otkrila kad nam stižu nove vrućine

VRAĆA SE LJETO /

Kroz noć i jutro premještao se preko naših krajeva malo vlažniji zrak, a zatim će u toku dana jačati utjecaj polja visokog tlaka zraka koje će se zadržavati nekoliko dana nad ovim dijelom Europe te će već s ponedjeljkom početi stizati i topliji zrak.

U tim okolnostima u novom tjednu stabilnije i sunčanije vrijeme uz postupan porast temperature pa će od sredine tjedna u mnogim mjestima biti ponovno danju vruće. Ipak od petka, dakle krajem mjeseca raste vjerojatnost za promjenljivije vrijeme. Više doznajte u prognozi Tanje Renko.