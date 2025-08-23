Irska veleposlanica otkrila što voli u Hrvatskoj i kojeg slavnog Irca još nije upoznala

BEZ PROTOKOLA /

Za jedne zelena i potpuno čarobna. Za druge zemlja glazbe, kiše i legendi. Irsku svatko vidi na svoj način. A kako je vidi i predstavlja u Hrvatskoj za RTL Danas otkriva veleposlanica Irske u Zagrebu, Wendy Dorman-Smith.

Irsku mnogi povezuju s bajkama i legendama, pa tako i s vilenjacima. No veleposlanica priznaje da još uvijek nije imala priliku upoznati nijednog. "Nisam upoznala nijednog. Ali, ponekad sam ih tražila pokraj duge… Navodno zakopavaju svoje zlato na kraju duge. Dakle, još uvijek u Irskoj kad god vidite dugu, pomislite – oh, tamo je zlato vilenjaka. Smiješno je, jednom sam u Americi upoznala ženu koja mislim da je zapravo vjerovala da vilenjaci postoje. Vodila sam vrlo čudan razgovor s njom."

U svojoj rezidenciji u Zagrebu, okružena uspomenama iz cijelog svijeta, Dorman-Smith naglašava kako se u Irskoj diplomatskog posla ne tiču političke promjene.

„Nemamo političkih imenovanja. Svi su oni karijerni, državni službenici. Dakle, nije važno je li promjena predsjednika ili promjene vlade. Dakle, ostat ćete ovdje? Ovdje sam i dalje, tako je! Iduće tri godine. Inače, baš danas je i godišnjica mog dolaska u Zagreb.“ Više o veleposlanici Irske doznajte u prilogu Ivane Ivanda Rožić.