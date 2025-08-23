Tužne poruke iz Gaze: 'Nema domova, nema hrane, nema vode, nema života – ostao nam je samo dah'

UN PROGLASIO GLAD /

Izrael je nastavio zračne napade na Gazu, dok su Ujedinjeni narodi na sjeveru enklave službeno proglasili glad. Više od pola milijuna Palestinaca, gotovo četvrtina stanovništva, gladuje, a kriza se širi prema jugu. UN ponovno upozorava da su djeca, stariji i osobe s invaliditetom u najvećem riziku te poziva na hitno primirje i humanitarnu pomoć. Izrael je izvješće UN-a nazvao lažnim, a Sjedinjene Države odbacile su ga kao propagandu Hamasa.

"Naša poruka svijetu... Što da kažemo nakon što su ljudi ubijeni, nakon razaranja... Cijeli svijet vidi što se događa u Gazi, to je genocid. Nema domova, nema zgrada, nema hrane, nema vode, nema života – ostao nam je samo dah", rekao je Yousef Mitwali. Donald Trump kaže:

"Ovo mora završiti jer riječ je o iznudi. Vidjet ćemo što će se dogoditi. Vrlo sam ponosan što mogu reći da sam izvukao taoce. Stotine ljudi žive su zahvaljujući meni. Preostala je mala skupina ljudi. I Hamas zna da ako ih preda, to je vjerojatno njegov kraj. Stoga taoce nije lako izvući".