Tužne poruke iz Gaze: 'Nema domova, nema hrane, nema vode, nema života – ostao nam je samo dah'
Izrael je nastavio zračne napade na Gazu, dok su Ujedinjeni narodi na sjeveru enklave službeno proglasili glad. Više od pola milijuna Palestinaca, gotovo četvrtina stanovništva, gladuje, a kriza se širi prema jugu. UN ponovno upozorava da su djeca, stariji i osobe s invaliditetom u najvećem riziku te poziva na hitno primirje i humanitarnu pomoć. Izrael je izvješće UN-a nazvao lažnim, a Sjedinjene Države odbacile su ga kao propagandu Hamasa.
"Naša poruka svijetu... Što da kažemo nakon što su ljudi ubijeni, nakon razaranja... Cijeli svijet vidi što se događa u Gazi, to je genocid. Nema domova, nema zgrada, nema hrane, nema vode, nema života – ostao nam je samo dah", rekao je Yousef Mitwali. Donald Trump kaže:
"Ovo mora završiti jer riječ je o iznudi. Vidjet ćemo što će se dogoditi. Vrlo sam ponosan što mogu reći da sam izvukao taoce. Stotine ljudi žive su zahvaljujući meni. Preostala je mala skupina ljudi. I Hamas zna da ako ih preda, to je vjerojatno njegov kraj. Stoga taoce nije lako izvući".