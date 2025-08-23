Festival nenasilja pretvoren u kaos: 'Jedan je rekao da me treba baciti pod auto'

ORGANIZATOR PROSVJEDA UHIĆEN /

Zbog prosvjeda branitelja i incidenta zbog kojeg se proziva i policija otkazana je predstava na otvaranju Nosi se, festivala koji je sinoć počeo u Benkovcu, a posvećen je kritici rata i poticanju nenasilja, pa je upitno hoće li se nastaviti.

Incident se dogodio kada je sudionica Festivala Melita Vrsaljko, inače novinarka, odlučila snimati prosvjednike.

"Skupina od njih desetak me krenula verbalno vrijeđati. Jedan od njih me fizički napao tako što me udario u ruku dok sam snimala. Jedan od njih je rekao da me treba baciti pod auto, tu su onda nazivi ku**etina, kravetina i tako dalje", ispričala je Melita Vrsaljko.

Organizator prosvjeda danas je uhićen i s optužnim prijedlogom odveden na Prekršajni sud zbog napada na Melitu Vrsaljko. Tvrdi da udarca nije bilo i da se Vrsaljko nije predstavila kao novinarka.

"Ona se meni u facu unosi s mobitelom i u momentu kad je to naguravanje, ja sam vidio u jednom momentu da je njoj mobitel bio okrenut prema dolje i onda je ona 'aaaaa', počela se derati, policiju zove. Ja sam se tad okrenuo prema svojim prijateljima braniteljima i rekao sam im 'stop, nemojte slučajno da joj se nešto desi, da je netko takne, da je netko udari", tvrdi Nediljko Genda, predsjednik Udruge dragovoljaca Domovinskog rata Benkovac.

Na prosvjed su se odlučili, poručuju, jer nikome neće dopustiti da umanjuje hrvatske žrtve u Domovinskom ratu i relativizira krivnju za nastanak rata. Organizator Festivala kaže da to nije ni bio cilj.

Gradonačelnik Benkovca ubuduće neće pružiti potporu Festivalu.

