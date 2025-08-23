Ministrica Nina Obuljen Koržinek za RTL Danas o incidentu na festivalu u Benkovcu

Festival "Nosi se" koji je trebao početi sinoć u Benkovcu, posvećen kritici rata i promicanju nenasilja, otkazan i je prije nego je počeo. Incident je nastao kada je branitelje koji su prosvjedovali snimala sudionica Melita Vrsaljko.

Branitelji su prijavili mirni prosvjed protiv jer smatraju da festival vrijeđa Domovinski rat i njegove sudionike. Sudionica Melita Vrsaljko pak optužuje policiju da nije ništa poduzela nakon što je verbalno napadnuta. Glavni ravnatelj policije uputio je zato unutarnju kontrolu u zadarsku policiju kako bi provjerili je li sve bilo po pravilima struke.

Ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek otkrila je Ivani Ivandi Rožić kako nema izravnih saznanja nego se informirala iz medija.

"Ponovila sam načelni stav da u demokratskoj državi nikako nije primjereno reagirati na takav način zbog bilo kojeg kulturnog događaja. Dakle, smatram da svatko može imati svoje stavove, može ih izražavati, može i prosvjedovati, ali to mora biti u granicama da se svakome omogući i osigura pravo na izražavanje svojih stavova. Osudila sam taj događaj, a dala podršku i organizatorima i sudionicima tog festivala i publici. Ja osobno nemam izravnih saznanja o samom festivalu. Znam da se odvija već nekoliko godina. Financira ga i Grad Benkovac, županija, zadarska i Ministarstvo kulture mislim s iznosom od 1200 eura, ali ono što je važno je da svaki umjetnik svaki novinar svaki građanin naše zemlje ima pravo izražavati svoje stavove, a posebno se slobodno umjetnički izražavati", rekla je ministrica, a na pitanje je li njoj nešto u tom programu sporno:

Ne zna ništa o programu

"Ne znam ništa o programu, ali meni načelno ništa što organizira bilo koja kulturna ustanova ili udruga nije i ne može biti sporno. Dakle, ima jako puno kulturnih i umjetničkih programa koje ja osobno ne bih pohodila, ne bi u njima sudjelovala. Međutim, za mene kao ministricu i uvjerenog demokrata, svaki kulturni ili umjetnički program ima svoje mjesto i razlog zašto se odvija ako ima svoju publiku, treba se slobodno, u slobodnoj i demokratskoj državi moći odvijati", dodala je.

Iako je festival antiratni i nije fokusiran na Domovinski rat, gradonačelnik Benkovca je rekao da neće više davati dozvolu za takav festival. Ministrica je komentirala je li to po njoj opravdano.

"To su danas izjave nakon jednog nemilog događaja. Ja se ne bih na to osvrtala. Niti smo mi to potaknuli niti organizirali, niti znam sadržaj, niti bi ulazila u to. Načelno, protiv sam svakih zabrana, mogu reći i osobno. Ja volim reći da sam nekad klijenti nekih s ekstremno desne i nekih s ekstremno lijeve pozicije. S mnogim stavovima, mišljenjima, izjavama se ne slažem. Međutim, u demokratskoj zemlji, pogotovo dok sam ministrica, borit ću se za to da svatko ima pravo iznijeti svoj stav i onaj s kojim se slažem i s kojim se ne slažem. To je temelj demokracije.

Na pitanje hoće li ministarstvo još nekako posebno reagirati, kaže da s obzirom na to da nema nikakvih saznanja, ne zna kako bi trebali reagirati. Iz policijskog priopćenja će zaključiti što se točno dogodilo.

Je li bilo propusta?

Je li bilo propusta, sudeći po snimkama koje su izašle u javnost, Obuljen kaže:

"Ne, ja se uvijek suzdržavam od takvih izjava. Kao što znamo, hrvatska policija osigurava sve događaje u Hrvatskoj. Naravno da oni rade u okviru svojih nadležnosti, dakle, stvarno ne mogu. Ja sam pročitala da je organizatorica rekla da je bilo nekih propusta, ali zaista, neodgovorno bi bilo i neozbiljno s moje strane ulaziti u to", rekla je i poručila da je njezina poruka da poštujemo teško obranjenu i stečenu demokraciju, da poštujemo te vrednote, čak i kad se s nečim ne slažemo.

"Potpuno je legitimno to iskazati, prosvjedovati, izreći svoj stav s koje god strane političkog, vrijednosnog ili nekog drugog spektra, taj stav dolazio. Ali, poštujmo jedni druge, poštujmo pravo svakog našeg sugrađanina da iznosi svoje stavove. To je dobro za naše društvo i za našu demokraciju", dodala je.

Na pitanje je li bila u kontaktu s organizatorima festivala i što kažu, ministrica kaže da ih osobno ne poznaje. Tek nakon incidenta išla je pogledati o kojem se događaju radi. Potvrdila je da se festival financira s oko 1000 do 1200 eura. Upoznata je s Teatrom Verdi, poznaje njihov rad, ali ne i same organizatore.

Ministrica je komentirala i zabrinjava li je porast prosvjeda protiv općenito kulturnih događanja.

"Moram reći da to doživljavam vrlo intenzivno od početka mog prvog mandata kad sam naslijedila jednu retoriku, ideje, zabrana... Zabrane tuđeg mišljenja dolaze i s krajnje ljevice i s krajnje desnice. Onda se ljudi znaju tu negdje pronaći u tom nekom narativu koji je zapaljiv. Moje je mišljenje da smo mi jedno demokratsko društvo, demokratska država. Poštujmo ono što su ustavne vrednote, a ustavna vrednota je sloboda izražavanja. Sloboda iznošenja svojih stavova, posebno sloboda izražavanja kulturnih umjetnika, umjetnika umjetnika. I u tom smislu zaista, nemojmo na takav način iskazivati eventualno nezadovoljstvo ili neko neslaganje s nekim stavovima. Svatko ima pravo u demokratskom društvu na iskazivanje i izražavanje svojih stavova", zaključila je ministrica.