Grupa maskiranih muškaraca brutalno pretukla dvojac: Jedan teško ozlijeđen

U centru Zagreba, u Tkalčićevoj ulici, u petak navečer dogodio se brutalan napad u kojem je teško ozlijeđen 29-godišnji muškarac. Incident se dogodio oko 22:20 sati na terasi jednog ugostiteljskog objekta, gdje je deset maskiranih muškaraca tupim predmetom nasrnula na dvojicu muškaraca, javlja PU zagrebačka.

"Liječnička pomoć pružena im je u KBC-u Zagreb, gdje je utvrđeno da je 30-godišnjak lakše, a 29-godišnjak teže ozlijeđen. Kriminalističko istraživanje je u tijeku" objavili su iz policije.

'Imali su i neke palice'

"Sjedili smo na metar od toga stola. Došlo je njih desetak sigurno. Bili su u maskama te ozbiljno pripremljeni na tučnjavu. Samo su uletjeli u kafić i direktno za taj stol i krenuli udarati. Nastao je ogroman kaos. Imali su i neke palice. Sve se odvijalo tako brzo da nismo mogli niti sve jasno vidjeti. Sve je trajalo jako kratko te su se dali u bijeg, a njih ostavili krvave. Niti napadnuti nisu ništa rekli", opisao je svjedok za 24sata.

Dodao je kako su konobari i gosti pokušali priskočiti u pomoć napadnutima, a zagrebačka policija je u subotu ujutro potvrdila događaj.

