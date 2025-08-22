Djevojka u Splitu pronašla kuvertu s puno novca. Njezin potez je pokrenuo lavinu

Objava djevojke iz Splita, koja je pronašla kuvertu s novcem i odlučila je vratiti vlasnici, izazvala je val pozitivnih reakcija.

Njezina objava osvanula je tijekom dana u grupi "Izgubljeno i nađeno", a kako je sama napisala, u međuvremenu je uspjela pronaći vlasnicu veće svote novca.

"Nađena kuverta na Mejašima s većom količinom novca. U kuverti nema nikakvih dokumenata. Molim osobu koja ju je izgubila da mi se javi i opiše: što piše na kuverti, koliko novca se nalazi unutra i što se još nalazi osim novca unutar kuverte", napisala je na Facebooku i pokrenula lavinu.

Pronašla vlasnicu

Mnogi su pohvalili njezin nesebičan čin i poštenje te objavu preplavili pozitivnim komentarima.

"Bravo curo draga", napisala je jedna korisnica društvene mreže, a druga dodala da su joj suze krenule na oči.

"Sreća da si ti našla Petra, inače bojim se da bi u 90 posto slučajeva gospođa ostala bez novca. Bravo", dodao je još jedan korisnik.

Djevojka je zahvalila svima koji su podijelili njezinu objavu i potvrdila da joj se javila kći gospođe koja je izgubila kuvertu.

"Gospođa ima 90 godina i ne možete zamisliti koliko joj ovo znači. Zajedno smo pokazali koliko ljudskost i dobrota vrijede", zaključila je.

