Milanović i Orbán sastali su se na Braču, poznato o čemu su razgovarali

Predsjednik Republike Zoran Milanović susreo se s mađarskim premijerom Viktorom Orbánom koji je, kao i prethodnih godina tijekom ljeta, boravio na Braču, potvrdili su RTL-u iz Ureda predsjednika.

Obrazložili su da je posao Predsjednika Republike, iako nema izvršne ovlasti, da razgovara s najvišim dužnosnicima drugih država, te da se politički odnosi između dviju država kontinuirano održavaju i razvijaju usprkos nekim otvorenim pitanjima. Predsjednik Milanović i premijer Orbán tijekom susreta su razmijenili mišljenja i stavove o aktualnim globalnim pitanjima, odgovorili su s Pantovčaka.

