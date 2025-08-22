Nevrijeme poharalo istok Hrvatske: Podrumi pod vodom, stradao Gospodarski centar u Osijeku

Tijekom olujnog nevremena koje je u četvrtak popodne zahvatilo dijelove Osječko-baranjske županije, zaprimljeno je više od 120 poziva građana, a među većim štetama evidentirano je oštećenje krovišta na županijskom Gospodarskom centru, izvijestio je u petak osječki Centar 112.

Pozivi građana odnosili su se na srušena stabla, nestanak električne energije, oštećenja rasvjete i krovišta te poplavljene podrume i prometnice. U saniranju šteta od nevremena koje je Županiju pogodilo jučer oko 18 sati sudjelovali su pripadnici više profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi, djelatnici HEP-a, osječkih tvrtki "Vodovod" i "Unikom" te policija.

Zajedničkim naporima radilo se na saniranju posljedica nevremena i uspostavi normalnog funkcioniranja. Danas oko 5 sati opskrba električnom energijom na području Županije je uredna, osim na području Čepina gdje će se tijekom dana otklanjati kvarovi, navode u osječkom Centru 112.

Nevrijeme je oštetilo i nedavno otvoreni hotel u Čepinu. Za SiB su se oglasili iz tvrtke koja je vlasnik hotela. "Poštovani, slijedom medijskih upita, a vezano za žestoko olujno nevrijeme koje je danas popodne pogodilo osječki kraj, pa tako i Čepin, izvještavamo Vas kako je oluja iščupala nekoliko stabala u blizini hotela Materra u Čepinu te nanijela manju štetu na vanjskoj terasi hotela Materra."

Voda prodrla u podrume

Kako javlja portal SiB najveći broj dojava odnosio se na vodu u podrumima (31 slučaj) i nestanak električne energije (24 slučaja) Snažno olujno nevrijeme u četvrtak navečer, oko 18 sati, zahvatilo je šire područje Baranje, Osijeka i Đakova te prouzročilo niz problema u prometu i domaćinstvima.

Podrumi su najviše plivali u osječkoj Retfali. Zabilježeno je i 14 dojava o srušenim stablima, četiri o oštećenim krovovima, dvije o oštećenju javne rasvjete, dvije o poplavljenim prometnicama te jedna o oštećenju vlaka.

Na terenu su tijekom cijele večeri i noći bili angažirani vatrogasci iz Osijeka i okolnih mjesta, pripadnici Javne profesionalne vatrogasne postrojbe te brojna dobrovoljna vatrogasna društva, kao i djelatnici Vodovoda Osijek, HEP-a, Unikoma i policije. U gradu Osijeku došlo je i do prekida tramvajskog prometa. Srećom, u nevremenu nije bilo stradalih osoba.

