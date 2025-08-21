Hrvatski grad daruje besplatan dječji vrtić, a ovo su uvjeti

Jednoglasnom odlukom Gradsko vijeće Vinkovaca donijelo je na sjednici u četvrtak odluku kojom se omogućuje roditeljima da za svako treće i iduće dijete imaju besplatan dječji vrtić, a odluka se odnosi i na privatne vrtiće.

Gradonačelnik Vinkovaca Josip Romić podsjetio je i na Prijedlog odluke o uključivanju Grada Vinkovaca u provedbeni program izgradnje stanova po programu društveno poticane stanogradnje. Pojasnio je kako je plan gradnja stambene zgrade kojom bi se osiguralo rješavanje stambenog pitanja građanima Vinkovaca po znatno povoljnijim uvjetima od tržišnih, osobito u pogledu kamata i rokova otplate.

"U fokusu naše politike i našeg grada je vinkovačka obitelj. Uvijek prvenstveno stavljamo naglasak na naš projekt 'Vinkovačka obitelj' i zato cijelu ovu godinu možemo okarakterizirati kao ključnu u procesu demografske revitalizacije, u nastojanjima da stvorimo uvjete kako bi ostale mlade obitelji, ali i kako bi se vratile u Vinkovce“, rekao je Romić.

Parcele za mlade obitelji

U sklopu projekta Grad je početkom godine osigurao parcele za mlade obitelji u gradskoj četvrti Mirkovci, a isto se najavljuje i za četvrti Slavija i Kanovci.

Očekuje se i otvaranje novog vrtića na Vašarištu, a u ovoj godini dobili smo i odluke o gradnji dviju novih škola., rekao je Romić. Otvorili smo nove prostorije vrtića 'Stribor', a u tijeku je i proširenje vrtića 'Naša radost', sve u razdoblju dok čekamo i početak dogradnje dviju osnovnih škola, dodao je.

"Naše će osnovnoškolce početkom godine na klupama dočekati obrazovni materijal. Nastavljamo s potporama roditeljima novorođenih beba, stipendijama te osiguravanjem pomoćnika u nastavi i vrtićima. Ovo je samo dio mjera koje svake godine nastojimo proširiti i pojačati kako bismo našim sugrađanima osigurali što kvalitetnije uvjete življenja u njihovom gradu”, rekao je vinkovački gradonačelnik.

