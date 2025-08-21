Policija traži ove muškarce zbog razbojništva: Ako imate informacije, javite im

Krapinsko-zagorska policija traži trojicu muškaraca zbog više razbojništava u poslovnicama sportskih kladionica.

Razbojništva su počinjena 2024. godine na području PU krapinsko-zagorske i PU zagrebačke. Na fotografijama su osobe za koje se pretpostavlja da raspolažu saznanjima o navedenim kaznenim djelima.

Opis osoba

Prvi muškarac: visok oko 170-175 cm, jače tjelesne građe, obrijane glave, odjeven u bijelu majicu kratkih rukava, narančaste kratke hlače i sandale.

Drugi muškarac: visok oko 180-185 cm, jače tjelesne građe, obrijane glave, odjeven u plavu majicu kratkih rukava marke Adidas, sive kratke hlače i crne tenisice.

Foto: Pu Krapinsko-zagorska

Treći muškarac: visok oko 170-175 cm, srednje tjelesne građe, tamne kraće kose, odjeven u bijelu majicu kratkih rukava, tamnije kratke hlače i bijele tenisice.

Foto: Pu Krapinsko-zagorska

Policija moli građane da, ako imaju korisne informacije o osobama s fotografija, o tome obavijeste policiju pozivom na broj 192, osobnim dolaskom u najbližu policijsku postaju ili na e-mail: krapinsko-zagorska@policija.hr.

POGLEDAJTE VIDEO: Stravični prizori napada na Slovence u Savudriji: 'Sad će je*at sebe'