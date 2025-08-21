Majka pokušala sina ubiti sjekirom! Zamahnula je dok je spavao, udarala po glavi, vratu, prsima...

Mučan pokušaj ubojstva dogodio se u srijedu kada je 49-godišnja žena ušla u sobu svog sina u kući u Breznici kod Varaždina, tridesetogodišnjak je spavao te je žena više puta zamahnula sjekirom prema njemu.

"Kako se sumnja, ona je u srijedu, 20. kolovoza oko 3.20 sati u svojoj kući u Breznici, ušla u sobu u kojoj je spavao njezin 30-godišnji sin te ga više puta udarila sjekirom po vratu, glavi, prsima i leđima", objavila je policija.

On se nakon toga uspio obraniti te se zatvorio u sobu i pozvao policiju.

Policijski su službenici po dolasku na mjesto događaja istu uhitili te je nakon pretrage doma i dovršenog kriminalističkog istraživanja, uz kaznenu prijavu predana pritvorskom nadzorniku Policijske uprave varaždinske.

Napadnutom 30-godišnjaku medicinska je pomoć pružena u Općoj bolnici Varaždin. Ima površinske ozlijede glave, prijelom dvaju vratnih kralježaka i rezne rane, a ozlijede su okvalificirane kao teške.

POGLEDAJTE VIDEO Imamo 70% više romobilskih nesreća nego lani, stručnjak za Direkt: 'Sad plaćamo posljedice'