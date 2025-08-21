UMJESTO SPOJA - BATINE /

Maloljetnici mamili muškarce preko aplikacije za upoznavanje pa ih tukli i pljačkali

Foto: Ilustracija: Sasa Miljevic/Pixsell

Najmlađa žrtva prošla je s lakšim ozljedama, ali preostala dvojica teško su ozlijeđena.

21.8.2025.
7:22
danas.hr
Osam maloljetnika  našlo se na meti policije nakon što su organizirali seriju brutalnih napada preko aplikacije za upoznavanje.

Prema priopćenju PUZ-a, mladi su se početkom srpnja dogovorili kako će muškarce namamiti na sastanak, a zatim ih napasti i opljačkati. U tri odvojena slučaja uspjeli su u tome — njihove žrtve bili su muškarci stari 23, 46 i 48 godina.

Sve je krenulo s porukama na društvenoj mreži za upoznavanje. Dogovorili bi sastanak na unaprijed odabranoj lokaciji, a onda bi žrtve dočekalo više napadača. Tukli su ih, a zatim im uzimali mobitele, novac i dokumente.

Najmlađa žrtva prošla je s lakšim ozljedama, ali preostala dvojica teško su ozlijeđena.

"Sumnja se da su u tri slučaja početkom srpnja na području Vrbovca počinili tri kaznena djela razbojništva na štetu tri muškarca starosti 23,46 i 48 godina na način da su, prema prethodnom dogovoru i unaprijed stvorenoj namjeri putem društvene mreže za upoznavanje stupili u kontakt s oštećenima, nakon čega su se našli s njima na prethodno dogovorenoj lokaciji gdje su ih fizički napali i otuđili im mobitele, novac i dokumente. U ovim događajima 23-godišnjak je lakše ozlijeđen, dok su muškarci starosti 46 i 48 godina teško ozlijeđeni", stoji u službenom priopćenju PU Zaagrebačke.

Nasilje nije stalo na tome — policija sumnja da su isti maloljetnici 27. lipnja namamili i 22-godišnjaka te ga na parkiralištu jednog trgovačkog centra brutalno pretukli. On je također završio s teškim ozljedama.

Nakon dovršenog istraživanja, slučaj je predan državnom odvjetništvu za mladež.

Pogledajte video: Društvene mreže, vršnjačko nasilje, mentalno zdravlje, školski neuspjeh: Koji su glavni problemi mladeži?

 

