Ukrajinac krijumčario ljude, uhvaćen je u Buzetu: Istarska policija objavila detalje

Istarska policija je podignula kaznenu prijavu protiv 53-godišnjeg državljanina Ukrajine zbog krijumčarenja turskih državljana te je predan u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske, priopćeno je u srijedu navečer iz PU.

Kriminalističkom istragom koju su proveli službenici Policijske postaje Pazin s ispostavom Buzet, nad 53-godišnjim ukrajinskim državljaninom, "utvrđeno je da je počinio kazneno djelo Protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma", dodaje se.

"Policija je jučer, 19. kolovoza, zaustavila osobni automobil, ukrajinskih registracijskih oznaka, kojim je upravljao 53-godišnjak. Utvrđeno je da se u vozilu nalaze turski državljani koji su nezakonito ušli u Hrvatsku, a vozač ih je namjeravao nezakonito prevesti u Italiju za novčanu naknadu", naveli su iz istarske PU.

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, 53-godišnjak je predan u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske. Prema državljanima Turske postupalo se prema Zakonu o strancima i Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti.

