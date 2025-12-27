Još malo do Thompsonovog koncerta u zagrebačkoj Areni: Promet se pojačava

Danas, 27. prosinca u 20 sati, pjevač Marko Perković Thompson (59) održat će koncert u Areni Zagreb. Unatoč velikom interesu za Thompsonov koncert, drugi nastup u Areni neće se održati. Gradonačelnik Tomislav Tomašević i zagrebačka Gradska skupština donijeli su odluku da neće biti dodatnog termina.

Koncert je odavno rasprodan, a cijene ulaznica iznosile su 60 eura za fan zonu i tribine te 40 eura za parter. Unatoč tome, velik broj onih koji do ulaznica nije stigao doći, traže ih na sam dan koncerta. Na oglasnim stranicama pojavili su se oglasi koji ulaznice nude po izuzetno visokim cijenama.Tako se, primjerice, mogu uočiti troznamenkaste cijene za parter i fan zonu. Rekord koji nam je zapeo za oko bio je oglas koji nudi šest ulaznica po cijeni od tri tisuće eura.

Najnovije informacije:

Promet oko Arene se zgušnjava

16:15 - Iako za razliku od nastupa na Hipodromu u srpnju ove godine, za ovaj koncert ne postoji prijetnja od potpune prometne blokade, oko Arene i Arena Centra parkirališta su već popunjena, a primjećuje se poveći automobilski promet u blizini tih objekata. Zagrebačka policija nije izadala posebna upozorenja osim napomene da će policija audio-vizualno snimati koncert na mjestu okupljanja i prilaznim pravcima.

16:00 - Tim Marka Perkovića Thompsona objavio je putem društvenih mreža ključne informacije za sve koji večeras dolaze na njegov koncert u Areni Zagreb, uključujući detalje o ulazima i parkiralištima.

"Ulazi se otvaraju u 17.30 sati. Svi vlasnici ulaznica mogu ući na bilo koji ulaz u Arenu, a svoj sektor pronalaze unutar dvorane. Vlasnicima ulaznica za sektore: VIP Loža, VIP Salon, VIP backstage lijevo i desno omogućen je parking unutar garaže Arene Zagreb. Prilikom ulaska na parking osoblje će očitavati ulaznice svih putnika u vozilu. Ako u vozilu imate osobu bez VIP ulaznice, molimo da se ta osoba uputi na neki od regularnih ulaza", poručili su.

Osim toga, podijelili su i na koje ulaze moraju doći posjetitelji koji imaju karte za Fan pit i VIP: "FAN PIT: A102, A103, C114, C115, VIP BACKSTAGE LIJEVO: A101, VIP BACKSTAGE DESNO: C116, VIP STOLOVI LIJEVO: A104, VIP STOLOVI DESNO: C113."

Ovih dana se oglasila i zagrebačka policija te su naveli da će događaj biti sniman: "U subotu 27. prosinca 2025. godine s početkom u 20 sati u dvorani Arena Zagreb, Vice Vukova 8, održat će se koncert glazbenika Marka Perkovića Thompsona. Sukladno Zakonu o policijskim poslovima i ovlastima, a temeljem članka 79. citiranog Zakona, u sklopu osiguranja zagrebačka će policija audio-vizualno snimati navedeni koncert na mjestu okupljanja i prilaznim pravcima."

