VJEČNI KLASICI

Vremeplov jugoslavenske kinematografije: Kultni filmovi koji su oblikovali generacije


Foto: voyo

Postoji nešto magnetski privlačno u filmovima koji su nastali u državi koje više nema. A mi vam donosimo naslove koje ne smijete propustiti.

27.2.2026.
13:45
Hot.hr
voyo
Jugoslavenska kinematografija je ogledalo kulture, mentaliteta i vrijednosti koje su desetljećima oblikovale živote milijuna ljudi. U zlatno doba jugoslavenskog filma misija je bila učvrstiti narativ o Narodnooslobodilačkoj borbi kao temeljnom mitu države te istovremeno pokazati svijetu produkcijsku moć jedne relativno male socijalističke zemlje, a od danas ove naslove gledajte na platfomi Voyo.

 

Filmovi poput Bitke na Neretvi Veljka Bulajića bili su vrhunac te ambicije. Nominacija za Oscara za najbolji strani film bila je kruna uspjeha, a anegdota da je plakat za film dizajnirao sam Pablo Picasso, tražeći zauzvrat samo sanduk najboljeg jugoslavenskog vina, postala je legendarna.

Foto: voyo

Sličan pristup vidljiv je i u Sutjesci snimljenoj povodom tridesete obljetnice bitke. Angažman Richarda Burtona za ulogu Tita, kojeg je na snimanju pratila supruga Elizabeth Taylor, pretvorio je produkciju u prvorazredni medijski događaj.

Foto: voyo

Majstor akcijskog partizanskog filma Hajrudin Krvavac stvorio je dva djela koja su nadrasla žanr. Film Most i danas je sinonim za napetost i akciju, a pjesma "Bella Ciao", proslavljena u filmu, postala je neslužbena himna otpora diljem regije. Ipak, nijedan film nije postigao kultni status kao Valter brani Sarajevo. Nevjerojatan uspjeh u Kini, gdje ga je navodno pogledalo više od milijardu ljudi, pretvorio je Batu Živojinovića u legendu, a završna rečenica "Das ist Walter" postala je jedna od najprepoznatljivijih u povijesti kinematografije.

Foto: voyo

Desetljeće kasnije, na scenu stupa "sarajevska škola filma". Prvi igrani film Emira Kusturice, Sjećaš li se Dolly Bell osvojio je Zlatnog lava u Veneciji i unio svježinu kombinirajući humor, nostalgiju i surovu realnost odrastanja šezdesetih. Rečenica "Svakoga dana u svakom pogledu sve više napredujem" postala je dio svakodnevnog govora i simbol optimizma jednog vremena.

Ovi filmovi predstavljaju obaveznu lektiru za svakog zaljubljenika u sedmu umjetnost – starijim generacijama pružaju priliku za nostalgično prisjećanje, dok novima otkrivaju razloge zbog kojih su stekli kultni status. Svi ovi kultni naslovi dostupni su za gledanje na streaming platformi Voyo.

