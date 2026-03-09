Psihologinja objašnjava: Ovo je razlog zašto muškarci jedni druge oslovljavaju grubim nadimcima

Ako ste se ikada našli u muškom društvu, vjerojatno ste svjedočili naizgled neobičnom ritualu međusobnog vrijeđanja i davanja pogrdnih nadimaka.

Ono što vanjskom promatraču može djelovati kao agresija ili nedostatak poštovanja, zapravo je složen i često pogrešno shvaćen oblik iskazivanja privrženosti. Bihevioralna psihologinja Jo Hemmings tvrdi da takozvano muško zadirkivanje nije samo bezazlena šala, već ključan dio jezika kojim muškarci izražavaju bliskost i povjerenje, piše Mirror.

Humor kao kodirani jezik bliskosti

Prema Hemmings, ključ problema leži u pogrešnom tumačenju. "Često krivo čitamo muško zadirkivanje. Nevjerojatni nadimci, lažne uvrede, odglumljena agresija - na površini to može zvučati grubo, čak i uvredljivo, ali psihološki je učinak često suprotan", objašnjava.

Za mnoge muškarce, humor predstavlja društveno prihvatljiv način izražavanja intimnosti u okruženju gdje se izravno pokazivanje osjećaja ponekad smatra slabošću.

U takvoj dinamici, zadirkivanje postaje "kodirana veza", a uvreda oblik inkluzije. Podsvjesna poruka koja se šalje jest: "Ovdje si siguran". Odnos je dovoljno čvrst da izdrži grube šale bez narušavanja povjerenja. Hemmings ističe kako to nije izbjegavanje emocija: "Kada muškarac prijatelja nazove idiotom, ono što zapravo često misli jest 'važan si mi".

Muškarci se izražavaju kroz uvrede i nadimke

Ovu psihološku tezu potkrepljuju i konkretni podaci. Istraživanje koje je proveo australski pivski brend Foster's otkrilo je da čak 59 posto muškaraca smatra kako se naklonost najbolje izražava kroz sleng, nadimke i uvrede. Humor služi kao alat za smanjenje pritiska i olakšavanje komunikacije, osobito u trenucima kada je potrebno obnoviti kontakt.

Studija je, međutim, otkrila i zabrinjavajući trend muške usamljenosti. Čak četvrtina ispitanih muškaraca izjavila je da je u posljednjih pet godina izgubila više od polovice prijatelja.

Dodatni problem je što se čak 61 posto njih osjeća neugodno pri pokušaju ponovnog povezivanja sa starim prijateljima, često ne znajući kako započeti razgovor. Upravo tu humor postaje provjereni mehanizam za "probijanje leda".

