Strava i užas: Soldićev suborac pretekao brata u moćnom BMW-u pa poginuo

Njemačku i europsku MMA scenu potresla je vijest o tragičnoj smrti Ibrahima Chola, 28-godišnjeg borca i jednog od zaštitnih lica organizacije Oktagon MMA.

Cholo je život izgubio u nedjelju navečer u stravičnoj prometnoj nesreći u blizini Wuppertala, ostavivši iza sebe trudnu suprugu i dvogodišnju kćer. Njegov prerani odlazak predstavlja nenadoknadiv gubitak za obitelj, prijatelje i sportsku zajednicu.

Nesreća se dogodila u nedjelju, 8. ožujka 2026. godine, oko 21:15 sati na cesti prema Schwelmu u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji. Prema policijskom izvješću, Cholo je upravljao svojim novim i iznimno snažnim automobilom BMW M850i, koji ima čak 530 konjskih snaga. U trenucima koji su prethodili tragediji, Cholo je pretekao vozilo u kojem se nalazio njegov rođeni brat. Nedugo zatim, u blagom desnom zavoju, izgubio je kontrolu nad vozilom. Automobil je proklizao i silovito udario vozačevom stranom u zid obližnje kuće.

Sila udarca bila je toliko razorna da je automobil u potpunosti uništen. Iako je moderni sustav za hitne pozive "eCall" automatski alarmirao vatrogasce i hitne službe, za mladog sportaša nije bilo spasa. Preminuo je na licu mjesta od težine zadobivenih ozljeda. Tragičnu vijest potvrdio je i Ivan Dijaković, suvlasnik poznate dvorane UFD Gym u Düsseldorfu, gdje je Cholo trenirao.

Perspektivna karijera prekinuta

Ibrahim Cholo bio je talentirani borac koji se natjecao u lakoj i velter kategoriji. Svoju profesionalnu karijeru započeo je 2018. godine i ostvario profesionalni omjer od četiri pobjede i tri poraza. Posebno se istaknuo kao jedno od lica organizacije Oktagon MMA tijekom njihovog proboja na njemačko tržište, a široj publici postao je poznat sudjelovanjem u reality showu "OKTAGON MMA Challenge".

Njegov najpamtljiviji nastup dogodio se na velikoj priredbi "OKTAGON 33" u Frankfurtu u lipnju 2022. godine. Tada je pružio srčanu i beskompromisnu borbu protiv Jaimea Cordera, u kojoj je nakon tri runde ipak poražen sudačkom odlukom. Trenirao je u prestižnom UFD Gymu, gdje je dijelio dvoranu s nekim od najvećih imena regionalne scene, poput Roberta Soldića.

