Malo poznata tajna o tome kako restorani smještaju goste za stol: 'To zovu 'Sibir''

Ako ste ikada sjedili u stražnjem dijelu restorana ili pored toaleta, znate koliko to može biti frustrirajuće. No, prema riječima jedne slavne osobe, postoji razlog zašto su vas možda smjestili na najgora mjesta, a odgovor vam se možda neće svidjeti.

Glumica Jennifer Garner gostovala je u podcastu "Dish", koji vode voditelj Nick Grimshaw i chefica s Michelinovom zvjezdicom Angela Hartnett. Garner je otkrila da je, prije nego što je postala zvijezda, radila kao hostesa u ugostiteljstvu. Njen je posao bio smjestiti i posluživati goste, a otkrila je malo poznatu tajnu o tome kako restorani smještaju svoje goste.

Garner je objasnila da joj je rečeno da "promovira" restoran, što su usporedili sa slaganjem polica u trgovini. "Morala sam staviti lijepe ljude u jedan dio restorana!", otkrila je.

Angela je potvrdila da je čula za tu praksu, dok Nick nije mogao vjerovati svojim ušima. "Čekaj, što?", povikao je. "Znači, sve lijepe ljude ste stavljali naprijed?"

U određenim restoranima to zovu 'Sibir'

Garner je potvrdila i rekla: "Da. Lijepe ljude stavljate za određene stolove, slavne osobe za određene stolove – ako bi ušao netko iole poznat, ja bih doslovno zamijenila stolove".

"Netko vrlo poznat znao je dolaziti, Steve Martin, i on je imao stol koji mu se sviđao, stol broj pet. Morala bih otići do ljudi koji su tamo sjedili i reći: 'Vodim vas za šank i častim vas lignjama na moj račun', a ljudi bi bili u šoku: 'Čekajte, pa usred spoja smo!'", ispričala je Garner.

Ovo nije samo američka stvar: Angela je potvrdila da je čula za tu praksu u velikim restoranima diljem svijeta, ali se na drugim mjestima to naziva drugačije. "U određenim restoranima to zovu 'Sibir' – imaju onaj središnji dio gdje smještaju sve koji žele biti viđeni, a ako ste izvan toga, onda ste u Sibiru", rekla je.

U dokumentarnoj seriji Channela 4 iz 2016. godine, pod nazivom "Tricks of the Restaurant Trade ('Trikovi ugostiteljstva')", ova je teorija stavljena na test. Emisija je poslala grupu manekenki u tri vrhunska londonska restorana i u sva tri slučaja grupa je otpraćena do najboljih i najvidljivijih stolova, piše Express.

Svaki restoran ima zlatni stol za lijepe goste

Kada je suvoditelj Adam Pearson, koji boluje od neurofibromatoze (genetskog stanja koje uzrokuje benigne tumore na živcima i koži) pokušao sjesti u iste te restorane s prijateljem, ili su ih smjestili za stol u pozadini ili su ih potpuno odbili. Emisija nije otkrila imena tih restorana. Adam je ovu praksu nazvao "razočaravajućom".

"Sljedeći put kad vas smjeste u stražnji dio restorana, sada znate zašto", istaknuo je.

Chef Simon Rimmer, koji je bio voditelj emisije, rekao je da je to uobičajena praksa u industriji.

"Svaki restoran ima zlatni stol za kojim sjede najljepši gosti. Klijentela restorana šalje određenu poruku o tom mjestu. Gosti koji dobro izgledaju privlače više ljudi i donose vam više novca, pa ih zato smještate tamo gdje mogu biti viđeni", objasnio je.

