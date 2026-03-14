Dali su otkaze kako bi putovali svijetom pa se suočili s neočekivanim: 'Trošimo ušteđevinu'

Ideja o napuštanju uredskog posla od 9 do 17 kako bi se slijedio san o plaćenom putovanju svijetom mnogima je privlačna. To je život kakav, barem naizgled, vode travel influenceri, putujući s jedne prekrasne lokacije na drugu i stvarajući sadržaj koji kod drugih budi želju za posjetom istim mjestima.

Njihov život nama možda izgleda kao beskrajni odmor ispunjen izletima brodom, ronjenjem, kušanjem lokalnih delicija i drugim zabavnim aktivnostima. Upravo je ta primamljiva vizija potaknula jedan bračni par, Toma i Mauru, da daju otkaz i odvaže se na tu pustolovinu. Međutim, vrlo brzo su shvatili da život influencera nije samo jedan veliki godišnji odmor, već posao s vlastitim izazovima, piše Mirror.

San se brzo pretvorio u borbu za opstanak

Tom i Maura, koji su odlučili život posvetiti putovanjima, svoja su iskustva počeli dijeliti na Instagram profilu. Iako su u avanturu krenuli s velikim entuzijazmom, ubrzo su, kako su sami priznali, doživjeli otrežnjenje. U jednom od svojih videa iskreno su prikazali kontrast između očekivanja i surove stvarnosti s kojom su se suočili.

Videozapis započinje optimističnim natpisom: "Mi prije dva mjeseca: dat ćemo otkaz i postati travel influenceri te putovati puno radno vrijeme." Iako to zvuči kao ostvarenje sna, iduća scena, prikazana u crno-bijeloj boji, donosi znatno drukčiju poruku.

"Sada smo nezaposleni i trošimo ušteđevinu. Dobili smo samo 2000 pratitelja, a pred nama je još 14 zemalja koje moramo posjetiti", napisali su, otkrivajući drugu stranu medalje života o kojem mnogi maštaju.

Podrška im je dala vjetar u leđa

Iako je njihova objava bila pomalo pesimistična, reakcija pratitelja bila je iznenađujuće pozitivna i puna podrške. Mnogi su ih ohrabrivali u komentarima, pokazujući da se poistovjećuju s njihovom borbom.

"Navijam za vas jer je to i moj san!", napisao je jedan pratitelj, a drugi je podijelio vlastito iskustvo: "Biti travel influencer je ionako precijenjeno. Uživajte u svom putovanju, s pratiteljima ili bez njih! Mi smo učinili istu stvar 2014., bloganje nam je dosadilo pa smo našli posao u Australiji i još uvijek smo u inozemstvu 12 godina kasnije."

Poruke podrške nastavile su se nizati. "Svi moramo negdje početi", istaknula je treća osoba, dok im je četvrti poručio da rade "sjajan posao". Mnogi su se pronašli u njihovoj priči, poput još jednog para koji je napisao: "Ista stvar! Doslovno smo u istom košu, samo bez pratitelja. Ali svejedno, ovo je životni san i cijenim tu činjenicu."

Par se trenutno nalazi u Jaipuru u Indiji, nakon čega planiraju posjetiti Maldive. Tek su na 34. danu svoje svjetske turneje, a pred njima je, kako kažu, još cijela godina putovanja. Skupili su gotovo 8000 pratitelja u nešto više od mjesec dana, nakon teškog početka.

