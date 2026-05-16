'DOSLOVNO IM POZLI' /

Marija Šerifović o srpskim predstavnicima na Eurosongu: 'Ta pjesma uznemirava ljude'

Foto: M.M./ATAImage/PIXSELL

Dodala je kako svatko drugačije doživljava glazbu te da nije moguće svima ugoditi

16.5.2026.
19:29
Srpska pjevačica Marija Šerifović (41), koja je Srbiji donijela pobjedu na Eurosongu 2007. godine, komentirala je ovogodišnje predstavnike Srbije na Eurosongu, grupu Lavina.

Šerifović je priznala kako razumije da njihov glazbeni stil nije blizak svima te istaknula da dio publike njihove nastupe doživljava vrlo intenzivno.

“Dobro, ta muzika nije njima bliska”, rekla je Marija, a zatim se osvrnula i na reakcije koje izaziva energičan nastup grupe.

'Neke ljude pjesma doslovno prestravi'

Pjevačica je otkrila da su joj se nakon nastupa javile prijateljice koje inače slušaju mirniju glazbu te priznale da ih je pjesma uznemirila.

“To uznemirava ljude. Imam prijateljice koje slušaju neku soft glazbu. Jedna mi je napisala: ‘Mene prestravljuje ova pjesma, doslovno mi pozli’”, ispričala je Šerifović za Radio S.

Dodala je kako svatko drugačije doživljava glazbu te da nije moguće svima ugoditi.

“Netko ne može slušati ni operu jer mu je previše dramatična, netko ne može slušati mene jer sam mu preglasna. Ne možemo mijenjati glazbeni pravac”, poručila je.

Foto: Jessica Gow/TT/Shutterstock Editorial/Profimedia

Javna podrška Srbiji

Podsjetimo, Marija Šerifović oglasila se i neposredno prije prvog polufinala Eurosonga, kada je Srbiju predstavljala grupa Lavina.

Tada je putem društvenih mreža javno podržala srpske predstavnike i izrazila uvjerenje da će izboriti plasman u finale.

“Večeras će Srbija lagano ući u finale. Hrabrost se ne mjeri godinama, nego srcem”, napisala je Marija.

Srbija je u konačnici izborila finale 70. izdanja Eurosonga te večeras nastupa pod rednim brojem 9 s pjesmom 'Kraj mene'. 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
