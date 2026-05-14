'JAKO SU KUL' /

Lordi u Beču digli prašinu: Frontmen otkrio neočekivanog favorita Eurosonga

Lordi u Beču digli prašinu: Frontmen otkrio neočekivanog favorita Eurosonga
Foto: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva/Shutterstock Editorial/Profimedia

Frontmen grupe Lavina, Luka Aranđelović, više puta isticao kako mu je Lordi najdraži bend koji je ikada sudjelovao na Eurosongu.

14.5.2026.
21:02
Samo tri dana uoči velikog finala Eurosonga, u austrijsku prijestolnicu stigla je i finska glazbena senzacija Lordi, pobjednici Eurosonga iz 2006. godine. Njihov dolazak u Beč odmah je privukao pažnju medija i fanova, a posebno interes izazvala je izjava frontmena kultnog rock sastava.

On je kao svog favorita na ovogodišnjem Eurosongu istaknuo srpski bend Lavina. Njegov komentar brzo je odjeknuo među eurovizijskim fanovima i izazvao niz reakcija.

Foto: Heikki Saukkomaa/imago stock&people/Profimedia

 "Prije nas nije bilo puno heavy metal ili hard rock bendova. Toga baš nije bilo na Eurosongu. U proteklih 20 godina bilo je dosta natjecatelja, poput Maneskina, ove godine Srbije...", rekli su za RTS. 

Također je rekao:

 “Vrlo kul! Čuo sam za to, to je potpuno u stilu Iron Maidena! Samo naprijed!”, izjavio je oduševljeno.

Dodao je i kako mu Lavina ostavlja dojam “srpskog Marilyna Mansona”, ističući da ne zvuče nužno kao taj izvođač, ali da ga estetski i scenski podsjećaju na taj pravac.

Foto: HELMUT FOHRINGER/APA/Profimedia

Frontmen grupe Lavina, Luka Aranđelović, više puta isticao kako mu je Lordi najdraži bend koji je ikada sudjelovao na Eurosongu. Njihov trijumf 2006. godine, kako kaže, ostavio je snažan dojam na njega još u djetinjstvu.

Foto: Julian Sindric/imago stock&people/Profimedia

“Kao klinac sam imao osam godina kada su Lordi pobijedili. Bio sam njihov veliki obožavatelj, znao sam svaku pjesmu i svaki kostim. Maštao sam da ih jednog dana upoznam”, izjavio je Aranđelović, dodajući kako se nada susretu u Beču.

Bend Lavina uspješno je nastupio u polufinalu Eurosonga i osigurao plasman u veliko finale. Njihov nastup već je ranije izazvao pažnju zbog energične izvedbe i prepoznatljivog rock zvuka, a sada su dodatno dobili i neočekivanu podršku jednih od najpoznatijih eurovizijskih pobjednika.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
