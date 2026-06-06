Crveni vragovi u velikom naletu: Petarda Tunižanima i jasna poruka svijetu

Nogometaši Belgije su u Bruxellesu lako pobijedili Tunis s 5-0, te s tom pobjedom i onom iz Rijeke protiv Hrvatske (2-0) s puno samopouzdanja odlaze na Svjetsko prvenstvo.

Napadač Arsenala Leandro Trossard (28), Charles De Ketelaere (53), Kevin De Bruyne (65), Dodi Lukébakio (85) i Nicolas Raskin (87) postigli su belgijske golove.

Tunižani su posljednjih pola sata igrali s deset igrača nakon što je Ismaël Gharbi isključen u 62. minuti nakon drugog žutog kartona.

Crveni vragovi, trećeplasirani na Svjetskom prvenstvu 2018., sada će otputovati u Sjedinjene Države, gdje će se u skupini G suočiti s Egiptom, Iranom i Novim Zelandom.

Tunis, kojeg trenira Sabri Lamouchi, nalazi se u skupini F s Nizozemskom, Japanom i Švedskom.