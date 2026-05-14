Pobijedila rak, karijera joj visjela o koncu, danas je među favoritima: Tko je predivna Delta Goodrem?

Jedno od najpoznatijih lica australske glazbene scene, pjevačica i kantautorica Delta Goodrem, spremna je osvojiti Europu. Nakon više od dva desetljeća karijere obilježene nevjerojatnim uspjesima i osobnim pobjedama, Goodrem će predstavljati Australiju na Eurosongu 2026. godine u Beču s moćnom baladom "Eclipse".

Njezin dolazak na najveću svjetsku glazbenu pozornicu izazvao je golema očekivanja, a Australija se, nakon dva uzastopna neuspjeha u plasmanu u finale, nada da je upravo ona ključ za povratak u sam vrh natjecanja.

Od zvijezde 'Susjeda' do glazbenog fenomena

Karijera Delte Goodrem započela je munjevito. Rođena 1984. u Sydneyu, glazbeni je talent pokazivala od malih nogu, a s 15 godina potpisala je prvi ugovor sa Sony Musicom. Pravi proboj dogodio se 2002. godine ulogom Nine Tucker u kultnoj seriji "Susjedi" (Neighbours). Uloga sramežljive pjevačice u usponu lansirala ju je u zvjezdane visine, a pjesma "Born to Try", koju je premijerno izvela u seriji, postala je njezin prvi hit broj jedan u Australiji.

Uspjeh je kulminirao 2003. godine izlaskom debitantskog albuma "Innocent Eyes". Album je postao kulturni fenomen, provevši rekordnih 29 tjedana na vrhu australske ljestvice i prodavši se u više od četiri milijuna primjeraka diljem svijeta. S njega je proizašlo čak pet singlova koji su osvojili prvo mjesto, čime je Goodrem zacementirala svoj status glazbene superzvijezde. Te je godine osvojila rekordnih sedam ARIA nagrada, australskog ekvivalenta Grammyja, no trijumf je bio zasjenjen teškom osobnom bitkom.

Pobjeda nad bolešću i snaga koja inspirira

U jeku najveće slave, sa samo 18 godina, Delti je dijagnosticiran Hodgkinov limfom, oblik raka. Bila je prisiljena privremeno se povući sa scene kako bi se posvetila liječenju. Zbog bolesti nije mogla nastupiti na dodjeli ARIA nagrada, gdje joj je dirljivu posvetu izvedbom njezine pjesme "Lost Without You" priredio kolega Darren Hayes, što je mladu pjevačicu u publici dovelo do suza.

No, njezina borbenost postala je inspiracija mnogima. Već tijekom liječenja počela je raditi na drugom albumu, "Mistaken Identity" (2004.), koji je također debitirao na prvom mjestu ljestvica. Godinama kasnije, 2020. godine, otkrila je još jedan težak trenutak iz svog života - nakon operacije žlijezde slinovnice suočila se s paralizom živca u jeziku, zbog čega je morala ponovno učiti govoriti. Ta iskustva samo su ojačala njezinu vezu s publikom, koja u njoj vidi ne samo talentiranu umjetnicu, već i simbol nevjerojatne otpornosti.

Put do eurovizijske pozornice

Nakon što se Australija dvije godine zaredom nije uspjela plasirati u finale Eurosonga, nacionalna televizija SBS odlučila je da je vrijeme za "tešku artiljeriju". Izbor je pao na Deltu Goodrem, a kreativni direktor Paul Clarke pristupio joj je krajem 2025. godine.

Clarke i tim SBS-a posjetili su pjevačicu u njezinom domu, gdje im je odsvirala pet ili šest novih pjesama koje je pripremala za svoj nadolazeći album "Pure". Jedna se odmah izdvojila. "Bila je to predivna balada u stilu Céline Dion. Kad ju je otpjevala, svi smo plakali i znali smo - 'Eclipse' je ta prava", prisjetio se Clarke. Pjesma, koju je napisala sama Goodrem, ima sve elemente eurovizijskog klasika: snažnu emociju, pamtljivu melodiju, dramatičan rast i ključne promjene koje od izvođača traže iznimne vokalne sposobnosti. Clarke je dodao: "Rekao sam joj: 'Ovo je pjesma Johna Farnhama. Puno tražiš od sebe.' Ali ona je to prihvatila i mislim da nitko drugi na natjecanju ne može otpjevati tu pjesmu kao ona."

Što se priprema za nastup?

Za nastup u Beču ne prepušta se ništa slučaju. Prve snimke s proba otkrivaju pravi svemirski spektakl koji su osmislili redatelji Dan Shipton i Ross Nicholson. Scenografija je opisana kao "nebeski kaos" koji spaja svjetlo i sjenu, inspiriran kretanjem pomrčine. Goodrem će nositi kreaciju australskih dizajnera ukrašenu s više od sedam tisuća Swarovski kristala.

U središtu nastupa bit će njezin klavir, a poseban detalj je klavirska dionica koja odaje počast glazbenoj povijesti Beča, s prizvukom Mozarta i Beethovena.

Očekivanja i reakcije

Reakcije su zasad izvanredne. Nakon prvih proba, Delta je skočila na ljestvciama i smjestila se među glavne favorite. Ankete publike u dvorani stavljaju je uz bok Bugarskoj kao najizglednijeg pobjednika polufinala, što je odličan znak s obzirom na to da se Australija tradicionalno muči s osvajanjem glasova publike. Čini se da su njezina karizma i vokalna snaga premostile tu prepreku.

"Ona je lavica. Kad je vidite na pozornici, shvatite da je genetski stvorena za ovaj posao", oduševljeno je izjavio Paul Clarke, opisujući je kao spoj "Céline Dion s malo buntovničkog srca".

