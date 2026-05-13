Tony Cetinski oduševljen Lelekicama: 'Velike su šanse da Eurosong iduće godine bude kod nas'

U Beču je sinoć održano prvo polufinale jubilarnog, 70. izdanja Eurosonga, a večer prepuna emocija, spektakularnih nastupa i neizvjesnosti donijela je veliko slavlje za Hrvatsku. Naše predstavnice, grupa Lelek, uspješno su izborile plasman u veliko finale s pjesmom 'Andromeda', koje će se održati u subotu.

Publika diljem Europe pratila je raskošnu produkciju i niz upečatljivih nastupa, a hrvatske predstavnice uspjele su ostaviti snažan dojam. Lelekice su na pozornicu donijele moćnu kombinaciju etno motiva, suvremene produkcije i snažne energije.

Uz Hrvatsku, prolazak u finale izborile su i Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Litva i Poljska.

Veliko uzbuđenje vladalo je tijekom cijele večeri, a nastup hrvatskih predstavnica posebno je impresionirao i bivšeg hrvatskog eurovizijskog predstavnika Tonyja Cetinskog, kojeg smo pitali za komentar prve polufinalne večeri.

Lelekice pod pritiskom nakon moćne Švedske

Cetinski ističe kako ga je tijekom večeri posebno zaintrigirala Moldavija, koja ga je podsjetila na pjesmu 'Mucho macho,' verziju koja je, kako kaže, zamalo predstavljala Hrvatsku ove godine i dijeli sličan glazbeni senzibilitet. Ipak, smatra da je Švedska vrlo brzo postavila visoke standarde nastupom i produkcijom.

"Švedska s izvrsnim nastupom i standardno vrhunskom i progresivnom produkcijom odmah je podigla ljestvicu na maksimum, a onda je uslijedilo totalno oduševljenje našim curama koje nakon Švedske nisu imale lagan zadatak ostaviti dojam. Nisam nimalo subjektivan ako kažem da su ih naše cure čak i zasjenile. U jednom trenutku sam čak i zaboravio na Švedsku koja mi je ostavila jak dojam“, rekao je Cetinski.

Vizualni efekti, energija i suverena izvedba

Posebno ga se dojmila izvedba hrvatskih predstavnica, za koju smatra da je bila na vrlo visokoj razini – od vizualnog identiteta i rasvjete do same vokalne izvedbe.

"Vrhunski vizualni efekti, light dizajn i ono najvažnije – nastup apsolutno suvereno i energično otpjevan. Mislim da bismo ove godine opet, ako politika dozvoli, mogli biti u zasluženoj borbi za pobjedu na Eurosongu. Iskrene čestitke cijelom timu. Baš se osjeti da je kompletna priča pomno i pametno složena“, poručio je.

Dodaje kako smatra da hrvatski nastup ove godine nadilazi okvire samog natjecanja te vjeruje da Hrvatska možda nikada nije bila bliže eurovizijskoj pobjedi.

Hrvatska nikad bliže pobjedi?

„Ova skladba i cijeli pristup nadilaze Euroviziju. Ovo je moj skromni dojam koji se ne mora slagati s mišljenjem svakoga tko prati festival. Mislim da Hrvatska ove godine ima velike, ako ne i najveće šanse do sada da se sljedeće godine Eurovizija dogodi kod nas, a onda neka nam Bog pomogne“, našalio se.

Govoreći o ostalim favoritima, Cetinski zasad kao jednog od najozbiljnijih kandidata vidi Finsku, dok priznaje da je od Italije očekivao više.

"Finska je s pravom favorit. Po meni je Italija malo podbacila, očekivao sam više. Srbija ima interesantno drugačiju pjesmu, agresivnija je i odskače. Sad, hoće li to biti dovoljno za neki viši plasman u finalu – to ćemo vidjeti“, smatra glazbenik.

Osvrnuo se i na zemlje koje nisu prošle dalje, priznajući kako mu je žao nekih odluka žirija i publike.

"Ja bih prije Crnu Goru nego Moldaviju pustio da prođe, žao mi je što nisu prošli“, kratko je komentirao.

Za kraj, Cetinski se dotaknuo i općeg dojma o Eurosongu posljednjih godina, istaknuvši kako mu pretjerano ekscentrični i mračni scenski koncepti nisu bliski.

"Zadnje dvije-tri godine bilo je previše raznih scenskih nastupa, previše nekih čudnih, pa čak i na granici rituala. Nadam se da će toga biti manje ove godine. Ja sam za moderno, za vedrinu, ali nisam za te neke preekstremne nastupe“, zaključio je.

