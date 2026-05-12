Lelek nastupile na Eurosongu, ovako je izgledao njihov nastup

Hrvatska predstavnica na Eurosongu, grupa Lelek s pjesmom 'Andromeda' nastupila je kao 3. po redu na 70. izdanju Eurosonga.

Pogledajte kako je izgledao njihov nastup koji je oduševio publiku u dvorani Wiener Stadthalle u Beču.

Glazbeni spektakl podijeljen je u tri večeri, u prvoj polufinalnoj večeri nastupile su naše Lelekice - Inka Večerina Perušić, Judita Štorga, Korina Olivia Rogić, Lara Brtan i Marina Ramljak - dok će se finale održati u subotu.

Natjecanje se ove održava pod poznatim sloganom “United By Music”, a očekuje se više od stotinu milijuna gledatelja diljem Europe i svijeta.