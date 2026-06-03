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NADA SE TITULI /

Iskoristila je tijelo kao album za samoljepljive sličice, Gvardiol završio ispod prsa junačkih

Iskoristila je tijelo kao album za samoljepljive sličice, Gvardiol završio ispod prsa junačkih
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Foto: Jam Press/Jam Press/Profimedia

Kerolay Chaves na taj je način istaknula kandidaturu za titulu Musa do Mundial 2026.

3.6.2026.
8:42
Webcafe.hr
Jam Press/Jam Press/Profimedia
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Brazilska influencerica Kerolay Chaves, 25-godišnjakinja koju na Instagramu prati čak 5,5 milijuna ljudi, opet se iskazala kao majstorica privlačenja medijske pažnje. 

Ovaj je put iskoristila svoje tijelo kao album za samoljepljive sličice, među kojima se našlo i nešto hrvatskih reprezentativaca. Tako je, primjerice, Joško Gvardiol završio odmah ispod grudi, tek podno njegovih brazilskih kolega. 

Iskoristila je tijelo kao album za samoljepljive sličice, Gvardiol završio ispod prsa junačkih
Foto: Screenshot

Podsjetimo, Kerolay Chaves karijeru je izgradila na pomno osmišljenoj slici provokativne, ali i ranjive vrlo žene. Pažnju je prvi put privukla kao "posljednja djevica" na jednoj platformi za odrasle, da bi kasnije javno objavila da se ipak podvrgnula operaciji rekonstrukcije himena.

Jedan od incidenata koji je Chaves vinuo u središte javne rasprave odvio se svojedobno u supermarketu u njezinome rodnom Belo Horizonteu. 

Odjevena tek u kratke hlačice i bijeli topić, gurala je kolica između polica kada je, prema njezinim riječima, doživjela neviđeno poniženje.

"Upravo sam došla iz supermarketa gdje su me zlostavljali zbog prekratke odjeće. Psovali su me i naposljetku izbacili s lokacije", napisala je tada na Instagramu.

Njezino su neugodno iskustvo prenijeli brojni svjetski mediji, pa tako i njezinu tvrdnju da smatra apsurdnim da se žene i dalje tretira na takav način samo zato što se odijevaju kako žele. 

Svoju je teoriju sažela u jednostavnu rečenicu: "Istina je, prolazimo kroz to jer smo prezgodne, i to je sve." Ubrzo je skovala i termin "fobija od zgodnih žena" i ustvrdila da je to svakodnevni problem s kojim se suočava. 

Osim što se bori protiv fobije od zgodnih žena, Chaves otvoreno govori i o svojoj biseksualnosti te predrasudama s kojima se suočava.

"Još uvijek ima puno ljudi koji biseksualnost tretiraju kao fazu, zbunjenost ili strategiju za privlačenje pažnje. To je iscrpljujuće", izjavila je.

Što se sličica tiče, i taj se projekt savršeno se uklapa u obrazac privlačenja pažnje. U sklopu svoje kandidature za titulu "Musa do Mundial 2026.", titule inspirirane Svjetskim nogometnim prvenstvom, svoje je tijelo pretvorila u hodajući album sa sličicama", a oslikavanje tijela sveukupno je trajalo čak sedam sati!

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Kerolay ChavesSvjetsko PrvenstvoSličice
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