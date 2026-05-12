Navijao za Baby Lasagnu u Švedskoj, sad je uz Lelekice u Beču: 'Ulazimo u finale, to je sigurno'

ODUŠEVLJENI SPLIĆANIN MISLAV /

Hrvatska večeras s nestrpljenjem prati nastup grupe Lelek, koja će kao treća po redu izaći na pozornicu prve polufinalne večeri 70. Eurosonga u Beču. Lelekice pripremaju niz iznenađenja, a optimizam oko plasmana u veliko finale ne dijele samo hrvatski navijači, već i brojni inozemni obožavatelji natjecanja.

Na pozornici dvorane Wiener Stadthalle večeras će pokazati sve što znaju, a prema najavama – publiku očekuje i spektakularan trenutak.

Cijelu priču pogledajte u prilogu...