Hrvati zahvalili medicinskim sestrama i tehničarima povodom njihova dana: 'To su Bogom dani ljudi'

U svijetu trenutačno nedostaje oko 5,8 milijuna medicinskih sestara i tehničara. Pokazuju to podaci Svjetske zdravstvene organizacije.

Zato su se okupili na Trgu bana Jelačića povodom Međunarodnog dana sestrinstva.

Iako Hrvatska komora sestara i tehničara upozorava na preopterećenost i loše uvjete rada, okupljanjem sestre i tehničari - žele pokazati da budućnost ovog plemenitog poziva postoji jer su škole pune mladih.

U temi dana pitali smo vas: "Zbog čega najviše cijenite medicinske sestre i tehničare?".

Evo nekih odgovora:

Janja kaže: "Po dobroti i predanosti poslu i nama koji ih trebamo! Živjele"

"Ne postoje riječi kojima bismo iskazali zašto ih najviše cijenimo, osim narodski kazati da su i sestre i tehničari "Bogom dani" ljudi i zato im veliko hvala za sve ono što svakodnevno rade", kaže Ivan.

Lidija dodaje: "Treba ih cijeniti. Ponekad su važnije i brižnije od liječnika. Sretno im bilo, ne samo danas, nego svaki dan".

"Oni su anđeli svakog bolesnika, daju sve od sebe da bolesnim ljudima olakšaju bol i tugu", komentirala je Zdenka.

"Zbog toga što su one/oni ti koji se brinu o svima nama onda kad to nismo u stanju sami raditi..kad smo najranjiviji, oni su tu da nam pruže ruku", rekla je Ana.

Marija kaže: "Zbog svega što rade, što su podrška pacijentima, zbog predanost tako teškom poslu, a rade ga s toliko ljubavi"

"Zbog iznimne požrtvovnosti, empatije i ljubavi prema pacijentima. Imam samo pozitivna iskustva gdje god krenula. Svaka im čast", komentirala je Marijana.

