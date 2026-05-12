FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PITALI SMO VAS /

Hrvati zahvalili medicinskim sestrama i tehničarima povodom njihova dana: 'To su Bogom dani ljudi'

U temi dana pitali smo vas: 'Zbog čega najviše cijenite medicinske sestre i tehničare'

12.5.2026.
17:33
RTL Danas
VOYO logo
VOYO logo

U svijetu trenutačno nedostaje oko 5,8 milijuna medicinskih sestara i tehničara. Pokazuju to podaci Svjetske zdravstvene organizacije.

Zato su se okupili na Trgu bana Jelačića povodom Međunarodnog dana sestrinstva.

Iako Hrvatska komora sestara i tehničara upozorava na preopterećenost i loše uvjete rada, okupljanjem sestre i tehničari - žele pokazati da budućnost ovog plemenitog poziva postoji jer su škole pune mladih. 

U temi dana pitali smo vas: "Zbog čega najviše cijenite medicinske sestre i tehničare?".

Evo nekih odgovora:

Janja kaže: "Po dobroti i predanosti poslu i nama koji ih trebamo! Živjele"

"Ne postoje riječi kojima bismo iskazali zašto ih najviše cijenimo, osim narodski kazati da su i sestre i tehničari "Bogom dani" ljudi i zato im veliko hvala za sve ono što svakodnevno rade", kaže Ivan.

Lidija dodaje: "Treba ih cijeniti. Ponekad su važnije i brižnije od liječnika. Sretno im bilo, ne samo danas, nego svaki dan".

"Oni su anđeli svakog bolesnika, daju sve od sebe da bolesnim ljudima olakšaju bol i tugu", komentirala je Zdenka.

"Zbog toga što su one/oni ti koji se brinu o svima nama onda kad to nismo u stanju sami raditi..kad smo najranjiviji, oni su tu da nam pruže ruku", rekla je Ana.

Marija kaže: "Zbog svega što rade, što su podrška pacijentima, zbog predanost tako teškom poslu, a rade ga s toliko ljubavi"

"Zbog iznimne požrtvovnosti, empatije i ljubavi prema pacijentima. Imam samo pozitivna iskustva gdje god krenula. Svaka im čast", komentirala je Marijana.

Pišite nam i dalje na Facebook stranici net.hr-a

Medicinske Sestre I TehničariPitamo VasTema Dana
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike