Hoće li ih smiriti zabrana noćne prodaje alkohola? 'To bi moglo stvoriti novi problem'

Od Novalje do Makarske stižu najave ograničenja prodaje alkohola noću što bi im omogućile izmjene Zakona o trgovini, koje je Vlada poslala u sabor. Sve kako bi se stalo na kraj učestalim opijanjima i narušavanju javnog reda i mira tijekom turističke sezone. No, da to neće riješiti problem, ali bi mogao stvoriti novi, upozoravaju poslodavci.

Urlikanje, skidanje, uriniranje. Svako ljeto slični prizori vidno pijanih turista u središtu Splita. Iz Grada tome žele stati na kraj, pa su inicirali zabranu prodaje alkoholnih pića u noćnim satima, a Vlada je to prihvatila.

"Meni je drago da je usvojen prijedlog Grada Splita, da je prepoznat problem kojeg moramo riješiti i da će kad se usvoji ovo u Saboru u hitnoj proceduri i da onda Gradsko vijeće isto izglasa dokument i da se sve skupa regulira. Nije riječ o zabrani već o regulaciji i želimo problem koji je prisutan u Gradu Split da bude i okončan", rekao je gradonačelnik Splita Tomislav Šuta.

Što kažu ljudi?

Pa tako ljeto donosi nova pravila. Iz Ministarstva gospodarstva ističu da zabranu ne uvodi država, već lokalna vlast sama odlučuje o ograničenju i to radi zaštite zdravlja i okoliša, javnog reda i mira i kulturne baštine.

"Hvala Bogu da se to dogodi, ja sam za to", rekla je Senka iz Splita, dok je Mirko nadodao: "Ovo je fin grad. Bilo je problema s mokrenjem i ovim i onim, trebalo bi sve to dovesti u red."

"Svi ljudi koji tu stoje i spavaju su s time opterećeni i mora se to nekako riješiti", rekla je Splićanka Jadranka, dok je Saša iz Švicarske poručio: "Ideja je sjajna, mislim da bi pomoglo koliko toliko."

Alkohol bi se tako i dalje služio u restoranima i kafićima, dok bi u trgovinama i kioscima prodaja bila zabranjena od 21 do 6 ujutro. Pa i ona online. Ugostitelji to pozdravljaju.

"Ja mislim da može popraviti promet u nas, mislim da bi bilo manje nereda na ulicama, mi imamo wc, štekat, stolice, tu se mogu grupno zabavljati", kaže Marijana Bakola, djelatnica u ugostiteljskom objektu.

"Vjerojatno ćemo raditi duže. Povećat će nam radno vrijeme. Vjerojatno", rekla je Brigita Banović, također djelatnica u ugostiteljskom objektu.

Primjerom Splita idu Zadar i Novalja

"Smatramo da je u zaštiti javnog zdravlja mladih ljudi i podrazumijeva se sigurnosti javnog reda i mira da su to mjere koje mogu doprinijeti kud i kamo optimalnijem stanju nego inače", kaže gradonačelnik Novalje Ivan Dabo.

Šibenik tu zabranu neće uvesti. "Ne. Mi nemamo takve probleme u užem centru grada u prvom redu zbog činjenice da nema nekih velikih noćnih klubova. A sve ostale ugostiteljske objekte i oni koji potencijalno mogu točiti alkohol - njihov rad je reguliran", objasnio je gradonačelnik Šibenika Željko Burić.

Iz Pule i Zagreba poručuju da Zakon neće komentirati dok ne bude usvojen u Saboru. No, da to neće riješiti problem narušavanja javnog reda i mira, stav je proizvođača alkoholnih pića. Imaju li proizvođači alkoholnih pića procjenu koliku će im štetu napraviti ova zabrana?

"Teško je u ovom momentu govoriti o ikakvim procjenama. Čak postoji mogućnost da će se potrošnja alkohola povećati zbog stvaranja zaliha ili da će se čak povećati siva ekonomija", objasnila je Josipa Filaković, direktorica HUP-Udruge prehrambene industrije i poljoprivrede. Jer alkohol će se, ističe, moći kupiti prije 21 sat i u većim količinama.

"Ovim zakonom se praktički prebacuje odgovornost za javni red i mir s policije i komunalnih redara na blagajnice i blagajnike u trgovinama", nadodala je Filaković. Sve će kontrolirati tržišna inspekcija Državnog inspektorata, a onima koji se ogluše na nova pravila prijete kazne od dvije do 13 tisuća eura.

Izmjene Zakona o trgovini pozdravlja i ministar turizma Tonči Glavina. "Zakon je donesen upravo na način da oni gradovi koji smatraju da treba regulirati taj dio mogu regulirati, onaj koji ne treba - nema potrebe. I to je upravo na tragu našeg destinacijskog upravljanja - omogućiti destinacijama da u potpunosti upravljaju svojim turizmom i turističkim tokovima. Siguran sam da će jako puno pomoći", poručio je Glavina.