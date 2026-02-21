Zabrana alkohola u Splitu odjeknula i među Britancima! Ugledni Independent tražio odgovor više...

Portal Euronews raspisao se o namjeri Grada Splita da zabrani alkohol kasno navečer kako bi obuzdali razuzdano ponašanje pijanih turista u gradu.

Navode da je gradonačelnik Tomislav Šuta izjavio da se "nastaju situacije koje narušavaju sigurnost i kvalitetu života stanara".

Gradski vijećnici podnijeli su prijedlog za zabranu prodaje alkohola kasno navečer u određenim dijelovima Splita gdje postoji velika koncentracija klubova, barova i trgovina koje rade cijelu noć.

Zabrana za trgovine, ne i klubote i resotrane

Planirana ograničenja značit će da se alkohol neće prodavati između 20 i 6 sati ujutro. Ograničenja će se primjenjivati ​​na trgovine mješovitom robom i prodavaonice alkoholnih pića, ali ne i na klubove i restorane, što znači da posjetitelji i dalje mogu uživati ​​u pićima u licenciranim mjestima navečer.

Očekuje se da će nove mjere stupiti na snagu već ovog ljeta. Gradonačelnik Šuta dodao je da bi se ograničenja mogla proširiti i na druga područja grada.

"Prijašnjih godina Split je možda naginjao imidžu 'destinacije za zabavu'", citiraju Darija Šarić, izvršnog direktora agencije za iznajmljivanje luksuznih vila VIP Holiday Booker sa sjedištem u gradu.

"Međutim, hrvatski turizam sada aktivno mijenja brend kako bi se odmaknuo od te reputacije, usredotočujući se umjesto toga na našu bogatu kulturnu baštinu, prirodne ljepote i obiteljski ambijent", rekao je Šarić.

'Pijanstvo premjestiti s javnih ulica'

Dodaje da je cilj „premjestiti pijano ponašanje i konzumaciju alkohola s javnih ulica na prikladna mjesta“, potičući odgovorno pijenje, a ne „zaustavljajući zabavu“.

Ovaj poral za Hrvatsku navodi da već ima nekoliko pravila za borbu protiv neodgovornog ponašanja posjetitelja.

U mnogim gradskim središtima, uključujući Split i Dubrovnik, ističu da sse mogu dobiti kazne do 700 eura za neprimjereno ponašanje. To uključuje pijenje alkohola ili droga na javnim mjestima, mokrenje ili povraćanje na javnim mjestima te hodanje gradovima bez majice ili u kupaćem kostimu.

Također možete biti kažnjeni do 4000 eura za remećenje javnog reda i mira, uključujući tučnjavu, verbalno vrijeđanje poput vikanja ili svađe te ponašanje u pijanom stanju.

Britanci nazvali Split

Istovremeno britanski Independent kontaktirao je gradske vlasti u Splitu vezano uz ograničenje konzumiranja alholola te su iz ureda glasnogovornika Grada rekli da je Split "otvoren i gostoljubiv mediteranski grad za sve posjetitelje".

Dodali su: "Istovremeno, naša je odgovornost zaštititi kvalitetu života u povijesnom centru, a istovremeno osigurati da turizam ostane snažan i održiv." Dodao je i da je ovo ciljana uredba, a ne zabrana, te se ne odnosi na klubove, barove ili restorane. "Cilj je smanjiti javne poremećaje i podržati bolju ravnotežu između turizma i svakodnevnog života stanovnika“, dodali su iz Grada Splita.

