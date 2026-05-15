Stiže velika zabrana i nova pravila za alkohol: Klik na 'imam 18' više neće prolaziti

Vlada Republike Hrvatske uputila je u proceduru izmjene Zakona o trgovini kojima se uvode stroža pravila za prodaju alkohola i energetskih pića, posebno kada su u pitanju maloljetnici. Prijedlog je izradilo Ministarstvo gospodarstva, a zakon bi se trebao donijeti po hitnom postupku.

Najveća novost je potpuna zabrana prodaje energetskih pića osobama mlađima od 18 godina. Uz to, uvodi se obvezna provjera punoljetnosti pri internetskoj kupnji alkohola i energetskih pića putem sustava e-Građani, piše Dalmacija Danas.

Zakonske izmjene donose i novu mogućnost za gradove i općine koji će moći ograničiti prodaju alkohola u večernjim i noćnim satima, ovisno o lokalnim odlukama.

Energetska pića tretirana kao alkohol

Energetska pića uskoro bi se i službeno našla na popisu proizvoda zabranjenih za maloljetnike. Prema prijedlogu izmjena Zakona o trgovini, trgovinama bi bila izričito zabranjena prodaja energetskih pića osobama mlađima od 18 godina. Time bi se energetska pića zakonski tretirala slično kao alkohol, cigarete i proizvodi pornografskog sadržaja, čija je prodaja maloljetnicima već zabranjena.

Trgovci bi morali odbiti prodaju ako posumnjaju da je kupac mlađi od 18 godina, a on ne može dokazati punoljetnost osobnom iskaznicom ili drugom važećom ispravom. Nova pravila odnosila bi se i na samoposlužne, odnosno automatizirane blagajne, što znači da bi trgovci morali osigurati kontrolu i u takvim slučajevima.

U obrazloženju prijedloga navodi se kako su energetska pića među djecom i mladima postala vrlo raširena zbog lake dostupnosti, marketinga i dojma da je riječ o običnim bezalkoholnim napitcima. Posebno se upozorava na sve češće miješanje energetskih pića s alkoholom.

Stroža internetska provjera

Velike promjene uvode se i kod internetske prodaje alkohola i energetskih pića. Prema prijedlogu zakona, trgovci i internetske platforme morali bi osigurati pouzdanu provjeru punoljetnosti kupaca putem sustava e-Građani, odnosno njegove mobilne aplikacije. To znači da bi kupac prilikom internetske kupovine alkohola ili energetskih pića morao potvrditi da je punoljetan kroz sustav e-Građani. Ako odbije takvu provjeru, trgovac mu ne bi smio prodati proizvod.

U Vladi smatraju da sadašnji način provjere dobi na internetskim stranicama, najčešće običnim klikom na potvrdu da je korisnik stariji od 18 godina, nije dovoljno siguran jer ga maloljetnici lako mogu zaobići.

Novi model trebao bi spriječiti maloljetnicima kupnju alkohola i energetskih pića putem interneta, a dodatna obveza čeka i same trgovce. Svi koji prodaju takve proizvode online morali bi se upisati u posebnu evidenciju Ministarstva gospodarstva.

Kako dobiti dozvolu?

Trgovci koji žele prodavati alkohol i energetska pića putem interneta morali bi podnijeti elektronički zahtjev za uključivanje u sustav provjere punoljetnosti. U zahtjevu bi morali navesti naziv tvrtke, matični broj i OIB.

Nakon zaprimanja urednog zahtjeva, Ministarstvo gospodarstva imalo bi rok od pet radnih dana da trgovcu dostavi podatke potrebne za uspostavu tehničkog rješenja za provjeru dobi putem sustava e-Građani.

Prema prijedlogu, podaci dobiveni provjerom dobi smjeli bi se koristiti isključivo za trenutačnu verifikaciju te bi se morali obrađivati u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka.

Zabrinjavajući podaci

Gradovi i općine uskoro bi mogli dobiti pravo da sami odlučuju o noćnoj prodaji alkohola. Izmjenama Zakona o trgovini predviđa se nova ovlast lokalnim vlastima da ograniče prodaju alkoholnih pića i drugih pića koja sadrže alkohol na svom području.

Prema prijedlogu zakona, zabrana bi se mogla odnositi na razdoblje od 21 sat navečer do 6 sati ujutro, što znači da bi lokalne vlasti mogle zabraniti noćnu prodaju alkohola u trgovinama, ovisno o problemima na svom području. Mjera bi se posebno mogla primjenjivati u sredinama koje imaju problema s bukom, vandalizmom, narušavanjem javnog reda i mira, gomilanjem otpada ili velikim pritiskom tijekom turističke sezone, piše Dalmacija Danas.

Gradovi i općine koji odluče ograničiti noćnu prodaju alkohola morali bi svoju odluku dostaviti Državnom inspektoratu najkasnije 15 dana nakon donošenja. U obrazloženju zakonskih izmjena Vlada navodi da je glavni cilj novih mjera zaštita javnog zdravlja, posebno i maloljetnika, upozoravajući da je konzumacija alkohola među mladima u Hrvatskoj i dalje vrlo raširena.

Prema podacima iz prijedloga zakona, Hrvatska je iznad europskog prosjeka po konzumaciji alkohola među učenicima. Rezultati ESPAD istraživanja iz 2024. godine pokazuju da je alkohol barem jednom u životu probalo čak devet od deset učenika, dok je njih 78,5 posto alkohol konzumiralo tijekom posljednjih godinu dana.

Zabrinjavajući su i podaci o opijanju mladih. Čak 42 posto učenika izjavilo je da je u posljednjih 30 dana barem jednom popilo pet ili više alkoholnih pića u jednoj prigodi.

Predlagatelji zakona upozoravaju i na ozbiljne zdravstvene posljedice konzumacije alkohola. Pozivajući se na podatke Svjetske zdravstvene organizacije, navodi se da Europa ima najveću konzumaciju alkohola u svijetu, dok je alkohol četvrti vodeći uzrok bolesti i smrti kod osoba mlađih od 25 godina.

Kolike su kazne?

Zakon donosi i strože kazne za trgovce koji prekrše nova pravila. Prema prijedlogu, za pravne osobe predviđene su kazne od 5.000 do čak 39.810 eura ako prodaju alkohol ili energetska pića maloljetnicima, ne provode provjeru punoljetnosti kod internetske prodaje, ne upišu se u evidenciju Ministarstva gospodarstva ili se ne pridržavaju odluke lokalne samouprave o ograničenju prodaje alkohola.

Kazne su predviđene i za odgovorne osobe u tvrtkama, koje bi mogle platiti između 2.000 i 6.630 eura, dok obrtnici i osobe koje obavljaju druge samostalne djelatnosti riskiraju kazne od 5.000 do 13.270 eura, dok bi fizičke osobe mogle biti kažnjene iznosom od 2.000 do 6.630 eura.

U obrazloženju zakona navodi se da su kazne dodatno pooštrene kako bi imale snažniji odvraćajući učinak i spriječile buduća kršenja propisa.

Ako budu usvojeme izmjene Zakona o trgovini, nova pravila stupila bi na snagu osam dana nakon objave u Narodnim novinama. Trgovci bi ipak dobili dodatnih 90 dana za prilagodbu sustavu internetske provjere punoljetnosti putem e-Građana.

Vlada pritom tvrdi da za provedbu zakona neće biti potrebno osigurati dodatna sredstva iz državnog proračuna te da novi sustav trgovcima ne bi trebao stvoriti preveliko administrativno, tehničko ili financijsko opterećenje.

Izmjene se predlažu po hitnom postupku jer Vlada smatra da je potrebno što prije reagirati na probleme povezane s dostupnošću alkohola tijekom noćnih i ranih jutarnjih sati, posebno uoči turističke sezone i razdoblja s većim brojem javnih okupljanja.